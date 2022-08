Roban a "Mecha", una mona que se encontraba en el ex zoológico de La Plata

Este fin de semana se conoció el robo de una mona capuchina de Azara o mona caí bayo, mejor conocida como Mecha. El animal se encontraba en el bioparque de la ciudad de La Plata. No es la primera vez que sucede un hecho de estas características, en el mes de julio ya habían robado otro mono. El delito provocó tristeza en la comunidad como tan bien preocupación por el resto de los animales que viven en el predio.

A principios de julio ya habían robado a Dientes, un mono tití, y el último jueves se llevaron a Mecha. Según trascendió, la mona capuchina es grande de edad y lleva ya muchos años en el bioparque por lo que los expertos están preocupados por su estado de salud.

Luego de la sustracción de Dientes, las autoridades del lugar dijeron que estos animales nacieron en cautiverio y "no tienen posibilidad de vivir por sus propios medios", por ello "es necesario que estos animales, que se han criado al cuidado de especialistas, siempre estén bien atendidos y asistidos".

Dientes, el mono tití. Foto: El Editor Platense

En febrero de este año se creía que habían robado a Mecha, cuando delincuentes irrumpieron en el ex zoológico. Sin embargo, la mona capuchina pudo subir un árbol y escapar de los criminales. Esta vez, la monita no pudo sortear a los ladrones y se la llevaron. Por el momento, se desconoce el móvil para secuestrarla y quiénes fueron.

Distintos políticos han iniciado ya reclamos por la aparición de todos los animales secuestrados y también que se esclarezcan los hechos. El concejal Guillermo Escudero solicitó un pedido de informe ante el Consejo Deliberante de La Plata en el que "solicita al Departamento Ejecutivo una respuesta pronta y favorable".

"La desaparición de varios ejemplares de monos titi del bioparque de La Plata le sigue ahora la denuncia de vecinos sobre el faltante de mono caí hembra. Esta serie de hechos genera una gran preocupación por el estado de indefensión y seguridad de los animales del bioparque, hecho que amerita la necesidad de tener un informe detallado del actual estado de situación del bioparque y del estado de los animales que lo habitan y la seguridad integral del lugar", expresó Escudero.

Acabamos de presentar un pedido de informes para saber cómo se robaron a la mona Mecha. No es un hecho aislado, es una acción decidida provocada por la desidia del intendente @JulioGarro que construye pautas de maltrato animal. Solo en 2022 se robaron 4 animales del Bioparque. pic.twitter.com/9U2AYcPAPC — Paula Lambertini (@plambertini) July 30, 2022

Por su parte, Paula Lambertini, también concejal de La Plata, contó en un hilo de Twitter que ella y varios colegas presentaron un pedido de informes. "El bioparque no cuenta con la habilitación de Flora y Fauna de Provincia y ni de Nación: los vecinos no pueden visitar el bioparque y el predio no se ajusta a las pautas de protección animal dictadas por las autoridades competentes", subrayó.