El cambio que provocó en los argentinos la renuncia de Guzmán, la suba del dólar y medidas del Banco Central

Caótica, inestable, rara, triste, desmotivante, incierta, son algunos de los adjetivos que usaron algunas personas en la calle para definir la situación actual del país. Las últimas medidas tomadas por el Banco Central de la República Argentina, la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía, la suba del dólar y el aumento abrupto de pesos cambió el humor social de los argentinos.

Muchos argentinos han manifestado en las últimas semanas que han pasado de tener un sentimiento de bronca a sentir tristeza por la crisis actual. “Esto es propio de las etapas de un duelo”, afirma a MDZ Arturo Flier, sociólogo y psicólogo social.

“Primero se vive el shock del momento; luego la bronca, la persona se pregunta por qué a mí; posteriormente llega la depresión. Para pasar luego a una posibilidad de subsanar las heridas y generar un nuevo proyecto”, explica el profesional.

Esta situación impacta en todos los sectores de la sociedad y en los diversos grupos etarios, inclusive en los adolescentes en etapa escolar. “Brindé un taller en 5 colegios, en los últimos cursos, para estimular a los chicos en participación ciudadana. Todos los proyectos que presentaron los estudiantes coincidían en generar dispositivos de salud mental, esto demuestra que la pandemia y la crisis general impacta también en los más jóvenes”, sostiene el sociólogo.

La crisis ha llevado a que muchos argentinos deban cambiar su rumbo.

El duelo que está transitando la sociedad debido a la crisis influye en la proyección a futuro que tienen los argentinos. Arturo Flier argumenta que a nivel global se está dando un fenómeno que lleva a “revalorizar el presente”.

“El tema de la muerte se ha hecho muy presente en la pandemia, también el fenómeno inflacionario que hace que el dinero pierda valor rápidamente. Por eso, muchos piensan en gastarlo en algo que da placer porque consideran que no tiene sentido el ahorro”, expresa Flier.

Esto lleva a que las personas se centren en el presente y coarta las posibilidades de planificar a mediano y largo plazo. “El futuro es totalmente incierto, por un lado siguen surgiendo variantes de covid-19 y uno no conoce cómo impactará esto; y por el otro, la aparece la imposibilidad de proyectar un futuro a nivel profesional y económico. Hoy invertir en Argentina o elegir una carrera es un enorme interrogante porque el país no brinda un horizonte de certeza”, explica el psicólogo social.

Es el caso de Alma, una joven de 21 años que trabaja en atención al público en un kiosco de la Ciudad de Mendoza y además tira el tarot. Ella había proyectado un pequeño emprendimiento relacionado a esta actividad, pero con la suba abrupta de precios de esta semana tuvo que frenar lo que había planificado. “Tenía pensado invertir para vender cosas de santería y ahora debo hacer cuentas nuevamente”.

Como Alma, Maxi, Franco y Carina han tenido que cambiar su rumbo en los últimos días debido a la suba del dólar, el aumento de precios en el país y las demás medidas económicas impuestas.

“Quería arreglar mi moto para seguir viajando”, cuenta Maxi (27).

“Mi marido tuvo que frenar la compra de un vehículo porque todavía no tienen el precio definitivo, cambio el valor que habían dicho”, expresa Carina (51).

“Tenía pensado comprar algunas cosas para ampliar mi negocio y poder incluso estudiar, pero como está la situación actual y la suba del dólar no lo puedo hacer”, afirma Franco (23).

Mientras que en la vereda de enfrente se encuentra Matías (32) quien sostiene que las últimas noticias sobre la situación económica del país lo impulsaron a reafirmar lo que lleva planificando hace tiempo: “Mi idea de irme del país está mucho más presente ahora”.

“La salida es en conjunto”

Arturo Flier aclara que la salida a la crisis no depende enteramente de la sociedad sino que es indispensable que haya un accionar de la dirigencia y en este punto destaca la ausencia de un liderazgo claro. “En todo grupo existe un líder y también un chivo emisario, este último entendido como el depositario de los aspectos negativos o fracasos del grupo. No es casual que haya emergido de manera temporal liderazgos que acusan a la casta política, antes de no se hablaba de eso, esto busca señalar dónde está el responsable de todos nuestros males”.

Sin embargo, el profesional considera que “como sociedad la salida a esta crisis es en conjunto”. “En este último tiempo han surgido los anticuerpos sociales, es decir mayor cantidad de grupos de interés, esto dará un buen horizonte como sociedad en el mediano plazo".