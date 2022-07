Incertidumbre y preocupación por la falta de insumos mecánicos: "No podemos trabajar"

El problema de la falta de insumos importados en Argentina tiene en vilo a todas las industrias y sectores. Es el caso de los talleres mecánicos, rubro en el cual desde el año pasado se registra faltante de repuestos que llevan a frenar la actividad y que ahora se ha incrementado por el nuevo cepo a las importaciones que impuso el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para “restringir las importaciones y detener la fuga de dólares”.

Desde los talleres mecánicos afirman que la situación es preocupante. Algunos de los productos importados que están en falta son aquellos insumos técnicos, de electrónica, herramientas y de repuestos de inyección.

“Comenzamos a principios del año pasado con una renovación de software de gestión y actualizaciones e interfaces de diagnóstico y desde mitad del año pasado todo comenzó a complicarse, todo viene desde el exterior, y ahora no hay reemplazo nacional”, afirma Juan Carlos Bondi de Taller Tif/Sertec dedicado a brindar servicio de atención mecánica, frenos, neumática y electrónica a empresas de transporte y logística.

El técnico mecánico asegura que ninguno de estos software ni insumos tiene reemplazo en la industria nacional y que tampoco se está desarrollando algún proyecto en Argentina. “Acá no hay plan B, si no tenemos estas herramientas no podemos trabajar y brindar los servicios. No sos competitivo y quedas fuera de la oferta de servicio”, comentó Bondi.

“Previendo que esto podría llegar a pasar desde que cambió el Gobierno comenzamos con planes de inversiones nuevas y renovaciones porque sabíamos que esto se ponía mal”, confiesa el hombre.

La empresa familiar, que abrió sus puertas en 1980 en Guaymallén, no es la primera vez que debe enfrentar esta problemática. En el año 1989 y en el 2000 la situación fue similar.

Mucho de los productos importados no tiene reemplazo en la industria nacional.

Juan Carlos Bondi enfatiza en la incertidumbre que le genera la imposibilidad de conseguir productos importados y el impacto que esto tiene en su actividad laboral. “Lo peor de todo es la incertidumbre con la que trabajamos todos los días. Es muy desgastante mentalmente trabajar sabiendo que vas a atender a un cliente sabiendo que pasado mañana no vas a tener un insumo, o una herramienta específica y, que por más que le brindemos la mejor atención, esta persona no deja de pensar en los precios”, concluyó.

Desde la Cámara de Importadores de la República Argentina (Cira) advirtieron que las empresas, al no poder garantizar los próximos pagos a sus proveedores en el exterior, buscan alternativas como suspender ventas, jerarquizas o privilegiar a algunos clientes sobre otros o poner límites en las cantidades. “En comercio exterior, las restricciones de hoy se ven reflejadas con el tiempo. Los efectos se van a ver con el correr de las semanas y los meses. La situación de incertidumbre es grave y generan fuertes presiones y especulaciones”.