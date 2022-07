Una streamer española contó la estrategia que usaron para conquistarla mediante redes sociales

La streamer BerriBuni compartió compartió una curiosa historia en Twitter: la estrategia que usaron para conquistarla. Ella no dudó en compartir esta peculiar historia, se viralizó y estallaron los memes como respuesta al tuit de la creadora de contenido.

La particular historia empezó con un mensaje directo a su cuenta de Instagram. Un usuario le comentó y alertó por una cuenta que utilizaba fotos de ella y le usurpaba la identidad. “¡Buenas! Oye, creo que hay una cuenta con fotos tuyas, no recuerdo el nombre porque al encararme me bloqueó, pero pude apuntar el número que había en la cuenta: 913302800”, era el mensaje que le habían enviado.

“Si lo buscas en Google creo que te dice a quién pertenece o te manda a la ubicación de la página. Para que lo busques si quieres”, concluía el mensaje que parecía buscar darle una mano a BerriBuni. Obiamente, la streamer de Twitch fue rápidamente a buscar de que se trataba y no pudo creer con lo que se encontró.

Bueno me han enviado esto por si os lo queréis apuntar pic.twitter.com/wbFx66FPtU — ?? bibi ? ? (@berribuni_) July 27, 2022

Muchos de sus seguidores comenzaron a responder con humor a la insólita historia que contó la streamer, quién terminó encontrando que ese lugar con "fotos suyas" era nada más ni nada menos que el Museo Nacional del Prado, en Madrid, uno de los museos de arte más populares del mundo. "No funciona, se lo he mandado a Kim Kardashian y aún estoy esperando respuesta", comentó uno de los seguidores con humor.

Los memes frente a la peculiar historia

Otros usuarios que siguen a BerriBuni utilizaron memes para responder a la historia y "tomar nota" de esta estrategia para conquistar a una mujer.

Una fila de hombres "tomando nota" fue uno de los memes usados.