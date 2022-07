No los molestes, estos son los signos más malhumorados

Gracias al horóscopo podemos conocer características de las personas. Esta no es una de las más gratas. Las personas nacidas bajo estos signos son muy gruñonas por naturaleza.

Todos conocemos personas que se enojan muy fácil o rápido y es que, para ellos, no es una tarea difícil. Ellos no quieren hacer daño a nadie pero simplemente no pueden evitar malhumorarse por cosas banales, todo les afecta y les nubla la razón. No necesariamente son personas temperamentales pero cuando se enojan explotan. Estas son las personas más malhumoradas del zodíaco.

Acuario: su personalidad pareciera indicar que no se dejan controlar por la ira pero es todo lo contrario. Analítico, ordenado y muy eficiente cuando se trata del ámbito profesional, las personas nacidas bajo este signo parecen tener todos sus sentimientos bajo control pero solo basta con hacerles un comentario desagradable para que toda la furia contenida se derrame y es complicado detenerla cuando sucede.

Virgo: son personas que les gusta el control, quieren tener calculado cada movimiento en su vida y en el espacio que los rodea. Si algo se sale de ese control, puede ser peligroso. Su ya conocida calma se vuelve un torbellino de furia, poco lo puede apaciguar, lo mejor es quitarse de su camino y no salir salpicado.

Géminis: los geminianos están definidos por la dualidad, en un momento puede estar sonriendo y en paz pero en cuestión de segundos su ira lo invade y pasa a ser cruel sin razón y entendimiento. Si perteneces a este signo o tu pareja es de Géminis, has de notar que hay momentos en que no pueden ni controlar su furia.