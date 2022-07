Qué hay de cierto en que algunas personas cobran planes sociales por no trabajar

Jorge Colina es un reconocido y premiado economista, presidente de IDESA. Fue entrevistado en MDZ Radio a partir de la polémica que se generó por la viralización de un video donde una persona dice recibir planes sociales porque prefiere eso antes que trabajar. Colina dio su visión al respecto.

Para el economista, "esos casos donde aparece una persona, que no es pobre, y dice que con planes gana más que trabajando no son la regla". Lo cierto es que "quien cobra planes, la gran mayoría, es gente más bien humilde que no está en búsqueda de los planes sino que, en una situación crítica, acude a una organización piquetera que le consigue una asistencia a cambio de servicios, como ir a las marchas o ayudar en comedores y merenderos, por ejemplo".

En ese marco, "yo diría que la gran mayoría de la gente que recibe planes tiene muy poca empleabilidad para la formalidad. Sí trabaja, pero con empleo en negro, como ventas ambulantes informales, que ahora le llaman economía popular. Una empresa no puede reclutar entre las personas que reciben un plan social, porque es gente que tiene bajos niveles de educación y no tiene experiencia relevante en empleo formal". Por eso, el economista concluye que "los planes no le quitan personas empleables a las empresas".

De todos modos, hizo una salvedad, que es lo que sucede en las economías regionales, en aquellos trabajos ligados al campo, por ejemplo. Ahí lo que sucede, según Colina, es que cuando una persona recibe la Asignación Universal por Hijo y pasa a estar en el mercado formal, le cambian el beneficio y le dan la Asignación Familiar común. "Ese trámite dura 3 meses en activarse en Anses, entonces la gente prefiere no estar en blanco, por miedo".

En resumidas cuentas, "no hay una disyuntiva ahí para preocuparnos, sino en cómo hacemos para mejorar la vida de la gente, para que puedan conseguir un trabajo formal. Y para esto, se necesita por lo menos que la persona tenga el secundario completo. Si logramos que los chicos terminen la escuela y generamos empleo, la gente sola se va a ir al empleo formal, porque quien va a buscar un plan es porque no tiene otra cosa, pero a nadie le gusta vivir de un plan, a menos de que sea un caso puntual de un vago".

Entonces se le consultó si los planes sociales no promueven el trabajo en negro. Y Colina dijo que no, salvo por ejemplo "en el campo o de las empleadas domésticas, que sí muchas veces piden que no los pongan en blanco por la asignación universal. Pero en el conjunto de las empresas formales no lo afecta, porque esa gente no es empleable para esas empresas. no tienen el nivel de formación ni educación suficiente como para ocupar un lugar en una empresa".

"Es llamativo que una persona de plan cobre más que alguien que se formó, como un docente por ejemplo", se le mencionó al economista en el estudio de MDZ Radio. Pero el entrevistado dijo que a su entender "lo que está mal es que se dupliquen y tripliquen los planes. Por eso se llega a dar esto de que la persona sumando planes puede tener un ingreso igual que una maestra. Porque a veces reciben la AUH, la Alimentar y el Potenciar Trabajo. Inclusive ahora les van a dar un bono. Entonces ahí queda arriba de la maestra. Si ya reciben la AUH y el Estado considera que una persona pasa hambre, está bien que le de la Alimentar, pero hasta ahí".

"También es cierto que hay un montón de gente que no recibe Alimentar ni Potenciar Trabajo, que está en una situación muy delicada. Por ejemplo, quien no sigue a una organización piquetera no consigue el plan Potenciar Trabajo, entonces hay que darle formalidad a los planes, no manipulación política", sostuvo el entrevistado.

¿Cómo migrar planes sociales por trabajo? "En primer lugar, yo diría que hay que darle cierta razonabilidad a los planes -en referencia a lo que mencionaba en el párrafo anterior- y después ir a un esquema de organización de las leyes laborales. La ley de contrato de trabajo es del 74, la letra no es mala, pero la aplicación que hacen de esa ley está muy viciada. La indemnización por despido es un salario por año de antigüedad, pero ya le pusieron en el Congreso 2 o 3 duplicaciones, por lo que termina siendo sideralmente alta y no se sabe cuánto es. Entonces, apliquemos la ley como dice y no con los vicios, que se arrastran entre la Justicia laboral y el mundo de los abogados de las comunidades laborales. El Poder Judicial puede hacerlo, puede ordenar esto y unificar criterios", sintetizó y finalizó Jorge Colina.