Mendoza sin clases: el apoyo de las familias fue casi total

El inicio de clases luego del receso invernal se vio afectado por un paro docente cuyo acatamiento, según informaron desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), es del 90%. Los descuentos que perciben los docentes que se adhieren a las medidas de fuerza no fueron suficientes para que los trabajadores y la comunidad educativa desistiera de apoyar lo que consideraron "una jornada histórica".

Los mendocinos y mendocinas que transitan las calles de la provincia en las primeras horas de la mañana se encontraron con un panorama que se asemeja mucho a un día feriado, calles desiertas, escuelas cerradas y muy poco movimiento en las principales arterias del Gran Mendoza.

A diferencia de lo que sucedía en otras oportunidades, el apoyo de las familias se hizo sentir ya que los estudiantes no asistieron a clases durante este martes. En algunos casos la decisión de no enviar a los chicos a las escuelas estuvo dada por la empatía hacia las docentes que reclaman una mejora en sus salarios.

"Mis hijos no van a ir a la escuela porque creo que hay que apoyar la lucha de las maestras. Esta es la provincia donde los docentes son los peores pagos. Se me complica dejarlos en casa, no quisiera... pero entiendo que hay que apoyar para que sean escuchados", expresó una mamá que tiene a su hijo en 7º grado en una escuela de gestión pública.

"Está perfecto el paro y apoyamos, la economía de las familias no alcanza para nada. Roban y le ponen impuestos a todo...está bien que el pueblo se queje, de una vez tenemos que despertar", agregó otro papá cuya hija asiste a un colegio privado de Godoy Cruz.

uD83DuDC49Hemos relevado más de 400 escuelas. El promedio supera el 90% de adhesión en la provincia.

Las escuelas estaban desiertas durante la mañana de este martes, MDZ pudo hablar con un papá que llevó a su hija y luego decidió retirarla al observar que solamente asistieron 3 niños en un colegio que tiene una matrícula total en el turno mañana de casi 500 alumnos. "Decidí traerla porque su maestra no adhería...mi esposa es docente y hoy no fue a trabajar, a todos nos duele que nos descuenten pero más me duele ver que otros docentes cobrarán los aumentos a costa de los que hicieron paro", indicó.

En ese mismo sentido, algunas familias se mostraron de acuerdo con el reclamo que llevan a cabo los docentes pero manifestaron que no estaban de acuerdo con la forma en que las maestras y directivos pidieron el apoyo a las familias que en algunos casos, solicitaron que no envíen a los chicos a los colegios durante las jornadas de paro.

"Coincido en que hay que apoyar pero primero es necesario que las docentes crean que el paro es la única forma para que el gobierno entienda. Si hacen paro todas sus compañeras pero ellas no adhieren y encima les dicen a los niños que no vayan me parece que no es legítimo", argumentó otra mamá que manifestó su enojo con las maestras que pidieron expresamente a las familias que no enviaran a sus hijos a las escuelas.

En ese sentido, otro padre destacó: "El reclamo que lo hagan pero es muy poco profesional que los docentes sugieran a los alumnos que no asistan, no pueden negar el derecho a la educación por una cuestión de reclamo salarial".