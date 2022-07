El paro docente se siente y casi no hay clases en Mendoza

El paro docente se siente y casi no hay alumnos, ni clases en Mendoza. Por primera vez en muchos años, al menos desde que está el ítem aula, el ausentismo de los maestros y profesores es notorio en las escuelas públicas y privadas de la provincia.

En una recorrida realizada por MDZ se puedo advertir el impacto. "En el turno mañana vinieron solo 5 maestros y 3 alumnos. En el turno tarde la adhesión es mayor y solo va a venir un docente", explicó la directora de una escuela nuclear de Godoy Cruz. En la escuela Videla Correas, de Ciudad, fueron solo dos maestros y un solo alumno.

Las escuelas privadas también tienen paro.

En las privadas la situación es similar. En el colegio San Andrés, por ejemplo, una madre explicó a MDZ que no asistió ningún docente. "Muchos padres han tenido que venir a buscar a sus hijos", contó la mujer. "Me parece bien que los maestros hagan paro porque tiene que pelear por sus derechos, pero deberían haber avisado que no venían así los padres no traíamos a los chicos al colegio. Hay muchas formas de comunicarse WhatsApp, mail Apps", explicó.

El paro docente es por 48 horas en reclamo de mejoras salariales. El SUTE y el Gobierno habían acordado en paritarias, pero el impacto de la inflación se siente y por eso fue necesario reabrir la discusión. La oferta del gobierno no convenció y por eso el paro docente se ratificó.

Para el gremio docente la medida también es un desafío, pues hubo reclamos internos. En el Gobierno siguen de cerca lo que ocurre, porque temen desbordes.

Las escuelas vacías, una postal rara para Mendoza.

Para las familias fue complicado también. "El reclamo que lo hagan, pero es muy poco profesional que el docente siquiera que los alumnos no asistan. No pueden negar el derecho a la educación por una cuestión de reclamo salarial. La supervisora dejó en claro en la reunión, que si el docente no asiste, cualquiera sea el motivo es responsabilidad", dijo una madre.