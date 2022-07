En medio del paro, los gremios desmintieron al Gobierno de Mendoza

Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE, y la secretaria general de Ampros, Claudia Iturbe, dialogaron con MDZ Radio en medio de las marchas organizadas para hoy en torno al paro de docentes y trabajadores de la salud. Ambas desmintieron al Gobierno de Mendoza sobre el acatamiento que tuvo el cese de actividades.

El Gobierno provincial comunicó que la adhesión al paro rondaba el 32 por ciento en educación y el 31 por ciento en salud. Pero los gremios desmintieron esto. Iranzo, de ATE, dijo que alcanzó el 90 por ciento e Iturbe, de Salud, estimó el 80 por ciento. "Porque están atendiendo urgencias y emergencias en las guardias. Es lo único que está funcionando en los efectores públicos, no los turnos ni las cirugías programadas".

"Sabemos cómo son las paritarias, que no son tales, son un decreto que se baja a los gremios. No se puede discutir diferente y creo que ese es el error de este Gobierno. La crisis de salud no tiene precedentes. Los anestesistas arreglaron y se creen que con eso solucionaron todo. Pero no. Esto no se soluciona arreglando por sectores o de manera individual", reclamó Iturbe.

En ese mismo sentido, Iranzo expresó: "Arreglaron grandes salarios con grupos elitistas, como los anestesistas, que negociaron afuera de la paritaria con sueldos de entre 800 mil a un millón y medio de pesos, haciendo el trabajo de todos. Acá no es uno solo, somos un equipo los que hacemos la salud".

El reclamo y las expectativas

La secretaria de Ampros dijo que de estas jornadas de protestas lo que esperan es que el Gobierno les plantee "la recuperación salarial de 2020, porque tenemos una pérdida del 50 por ciento de nuestro poder adquisitivo, y eso debe recuperarse de alguna manera; más una fórmula que nos de la indexación mensual, sea por inflación o inflación más recaudación. Porque no podemos seguir en esta situación, luchando todos los meses por el salario. Es la única forma de que los profesionales puedan trabajar tranquilos".

"Este Gobierno de Mendoza debe aceptar que somos los peores pagos del país", reclamó Iturbe. Por su parte, la secretaria adjunta de ATE dijo que "llevamos 45 días ininterrumpidos de asambleas, paros y pedidos. El pueblo está muerto de hambre, no llegamos a la canasta básica. Los trabajadores, que han estudiado, son pobres. Esta es la realidad".