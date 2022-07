Organizaciones judías de Argentina se oponen al informe del Mossad

La Asociación Mutual de Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) informaron que Irán es responsable en los atentados terroristas que ocurrieron en Buenos Aires en la década de 1990. Esto surge luego de un polémico informe del Mossad que exonera al país de Oriente Medio de los ataques.

El comunicado de las organizaciones judías explica que las investigaciones judiciales acreditan la activa participación de la república islámica en el atentado de 1994.

“AMIA y DAIA ponen de manifiesto y recuerdan que la causa judicial que se lleva adelante en nuestro país por el atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la calle Pasteur 633, determinó la responsabilidad de Irán, de exfuncionarios de ese país y de Hezbollah en el planeamiento y en la ejecución de la masacre, que dejó el doloroso saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas”, aseguraron en el documento.

“El expediente judicial acredita múltiples pruebas y contiene numerosas evidencias que, derivadas y constatadas a través de diversas fuentes, permitieron establecer el rol de Irán y su activa participación en la decisión, organización y financiamiento del ataque terrorista, del que ya se cumplieron 28 años”, agregaron las organizaciones judías.

COMUNICADO AMIA-DAIA



Ya sea por interés o por desconocimiento, intentar hacer diferenciaciones entre Irán y Hezbollah solo lleva a provocar confusión en la opinión pública. No hay dudas de que ambos forman parte de la misma matriz terrorista. pic.twitter.com/k34Tj5jY14 — DAIA (@DAIAArgentina) July 25, 2022

Esto ocurre luego de que el diario The New York Times divulgara un informe del Mossad, servicio de inteligencia israelí, en el cual se afirmó que los ataques terroristas en Buenos Aires fueron organizados por una célula de Hezbollah sin ayuda de funcionarios argentinos o agentes iraníes.

“Más allá de informes de inteligencia y publicaciones periodísticas que puedan trascender, cabe reiterar que la causa judicial tramitada en la Argentina siempre sostuvo que el atentado contra la sede de AMIA fue ejecutado por miembros de Hezbollah, brazo armado y ejecutor de Irán”, marcaron en el comunicado.

“Ya sea por interés o por desconocimiento, intentar hacer diferenciaciones entre Irán y Hezbollah solo lleva a provocar confusión en la opinión pública. No hay dudas de que ambos forman parte de la misma matriz terrorista”, sentenciaron AMIA y DAIA.

Qué dijo el informe del Mossad

El informe, publicado en The New York Times, explica que ambos atentados fueron realizados por una célula de Hezbollah. Además, este grupo terrorista no tuvo ayuda de funcionarios argentinos durante el primer gobierno de Carlos Menem o agentes iraníes en Buenos Aires.

"Solo los operativos de la unidad de operaciones exteriores de Hezbollah participaron en el atentado, sin ninguna colaboración de ciudadanos locales”, indica la investigación.

El documento explica cómo se planearon los ataques, incluida la forma en que el material para los explosivos se introdujo de contrabando en Argentina en botellas de champú y cajas de chocolate.

El documento explica que la célula terrorista utilizó una infraestructura secreta que fue construida durante varios años en Buenos Aires y otros sitios de América del Sur para planear los ataques.

Los explosivos utilizados, que ingresaron de contrabando, fueron escondidos en un parque de Buenos Aires. Mientras que los productos químicos utilizados para fabricar las bombas fueron adquiridos por una empresa comercial que funcionaba como una tapadera para las operaciones de la célula terrorista, detalla la investigación.