El Mossad reveló datos desconocidos sobre los atentados a la embajada de Israel y la AMIA

Una investigación del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, reveló nuevos detalles de los ataques terroristas llevados a cabo a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994.

El informe, publicado en The New York Times, explica que ambos atentados fueron realizados por una célula de Hezbollah. Además, este grupo terrorista no tuvo ayuda de funcionarios argentinos durante el primer gobierno de Carlos Menem o agentes iraníes en Buenos Aires.

El documento explica cómo se planearon los ataques, incluida la forma en que el material para los explosivos se introdujo de contrabando en Argentina en botellas de champú y cajas de chocolate.