Docentes de colegios privados se suman al paro y anticipan un alto acatamiento

El paro docente convocado por 48 horas desde mañana por el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) tendrá el apoyo y acompañamiento del SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados), en el marco de un reclamo al que muchos consideran histórico. De hecho, desde el sindicato que representa a unos 15 mil docentes de 373 establecimientos que funcionan en el sector privado, aseguran que en base a las declaraciones de delegados gremiales y representantes de los/as educadores/as en distintas instituciones, el nivel de acatamiento a la huelga, podría variar entre el 80 y 90%.

"De acuerdo a las cifras que manejan los propios delegados y referentes de los colegios y en función a los propios comunicados que las instituciones están enviando a las familias, entendemos que este paro tendrá un nivel de adhesión muy alto", destacó Ester Linco, titular del SADOP. Enfatizó además que la medida de fuerza ha recobrado tintes históricos, puesto que una vez más, los educadores del sector privado se plegarán a la medida de fuerza al entender que "se trata de un paro necesario porque la provincia -es decir, el Gobierno provincial- no entiende que nuestros sueldos no son dignos".

Linco citó en este sentido, frente al ritmo de la actual inflación, el sector ha perdido al menos el 45% de su poder adquisitivo. Es decir, que los sueldos se licuaron en manos de la inflación pese al último acuerdo paritario acordado a principio de año. "En 2020 y en medio de la pandemia no tuvimos ningún aumentos y en 2021 los docentes privados recibieron aumentos por decreto que en muchos casos fueron irrisorios. Ahora, la inflación se devoró los ingresos y por eso no vamos a permitir que nuestra labor siga quedando postergada cuando en las peores circunstancias fuimos nosotros quienes salimos a las escuelas sin siquiera estar vacunados", recordó la representante de los educadores del sector privado y aclaró que hoy, una maestra que recién comienza percibe un sueldo de 49 mil pesos.

Sector relegado

El cobro del ítem zona y otros beneficios que, según aclaró Linco, llegan destiempo al bolsillo de los/as educadores/as de las escuelas privadas que tienen subvención del Estado provincial, se suma a los pedidos que están llevando adelante. "Por lo general, terminamos siendo los relegados de este sistema porque si hay un acuerdo a nivel provincial, a los privados siempre llega todo más tarde y eso va en detrimento de los docentes", recalcó la representante gremial y advirtió en la postura de los/as educadores es firme al decir que "vamos a salir a la calle a decir que queremos un salario digno. Hoy más que nunca decimos basta". Linco destacó además que entre el total de docentes que trabajan en las escuelas privadas de Mendoza, al menos el 80% son mujeres, muchas de ellas mamás que son el sostén de su hogar.

Incertidumbre en las familias

Mientras que la medida de fuerza que pondrá en jaque el retorno a clases de miles de niños, niñas y adolescentes busca ser aplacada desde el Gobierno escolar al solicitar a las familias para que envíen a sus hijos e hijas a la escuela, a través de los grupos de whatsapp madres y padres han mostrado un alto nivel de incertidumbre y confusión al decidir si envían o no a sus hijos a la escuela. "Yo voy a apoyar la decisión de los docentes porque es un sector que está muy postergado y ellos, justamente, tienen a cargo la educación de nuestros hijos", detalló la mamá de un niño de primer grado de un colegio ubicado en ciudad.

Otros testimonios dan cuenta de la necesidad de las familias para que sus hijos e hijas permanezcan en el colegio. "En mi caso no tengo con quién dejar a mi hija y en mi trabajo no me dan la posibilidad de quedarme en casa con ella. Por eso la voy a enviar, pero de lo contrario apoyo a los docentes", agregó otra mamá. En todos los casos, aclararon desde la Dirección General de Escuelas (DGE), los establecimientos estarán con sus puertas abiertas y el servicio educativo estará garantizado. Según detallaron desde algunos colegios, en los casos en que la maestra no asista, los grupos estarán a cargo de docentes que concurran, directivos y personal de apoyo.