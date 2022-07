El paro docente podría tener un importante impacto a pesar del ítem aula

El Gobierno comienza una de las semanas más críticas en relación con el funcionamiento del Estado desde que Rodolfo Suarez está en el cargo, pues está en las vísperas a un paro docente que puede tener una fuerte repercusión. Por primera vez en muchos años, en las escuelas hay consenso y hasta anuncios previos sobre la adhesión a la medida de fuerza aún a costa de sufrir descuentos en los salarios. Esos anuncios tienen, además, un efecto disuasivo en las familias para desalentar el envío de los niños a las escuelas, algo que desean revertir desde la Dirección General de Escuelas.

Justamente la DGE busca que se garantice que todas las escuelas estarán abiertas, con personal para recibir y dar clases. Antes, ya se habían preparado para enfrentar la contingencia política. Primero, recordando que habrá descuentos. Segundo, reglamentando las asambleas para evitar que se hagan en horarios de clase. Y también llevando una nueva propuesta de aumento antes del retorno de las clases. Esa oferta fue rechazada y por eso se ratificó el paro.

En Mendoza, los paros docentes han tenido impacto bajo en los últimos años. Desde la época de Roberto Iglesias, cuando la Corte ratificó que era legal descontar los días de paro. Luego, con Alfredo Cornejo, se instrumentó el “ítem aula”, un mecanismo que habilita descuentos para los docentes que faltan. Esa medida desinfló todos los paros desde que se instrumentó. Ahora la realidad se hizo más compleja por el impacto que tuvo la inflación.

MDZ accedió a tres comunicados internos de escuelas privadas y públicas donde se informa que habrá un alto acatamiento al paro de parte de los docentes. En esos textos no se dice que no habrá clases, pero sí queda claro que no habrá docentes.

El Gobierno había logrado cerrar acuerdos paritarios con todos los gremios este año. Pero la inflación hizo estragos: el índice de precios al consumidor ya superó ampliamente en la primera mitad del año al aumento que habían recibido los estatales. Por eso el Gobierno adelantó el 5% de aumento de fin de año y reabrió paritarias. La propuesta presentada la semana pasada consiste en sumar 7% al aumento del mes de agosto, totalizando para ese mes un incremento de 12% sobre el básico vigente al 31 de diciembre de 2021. Justamente ese dato es clave: la base de ese salario es la del año pasado y no el acumulado hasta ahora.

La propuesta fue rechazada y por eso se ratificó el paro. Mendoza es una de las provincias más rezagadas en los nuevos acuerdos. Ya hubo tensión en otros distritos, como San Juan, donde hasta el gremio docente UDAP quedó desbordado.