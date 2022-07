Israel confirma que Irán fue el ejecutor de los atentados terroristas a la embajada y la AMIA

Luego de que el Gobierno argentino pidiera prudencia, en la voz del interventor de la AFI Agustín Rossi, por el informe del Mossad en el que se declara que los atentados a la embajada de Israel y la AMIA durante la década del ´90 no habían tenido apoyo local, Lior Hait, director del Centro Nacional de Diplomacia Pública de Israel dejó en claro que Irán, mediante el brazo de Hezbollah, fue el ejecutor de los ataques terrotistas.

"Irán tuvo conexión con los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA. Irán dio las órdenes y financió los dos atentados. Fue quien eligió los blancos de los dos ataques y autorizó los atentados", explicó la autoridad israelí en declaraciones a Clarin.

Y sumó: "La responsabilidad de Irán llega hasta el punto de elegir a Hezbollah como el brazo terrorista del régimen de los ayatollahs para llevar adelante los atentados".

Estas declaraciones de Hait llegan luego de que The New York Times publicara el informe del Mossad donde explica que ambos atentados fueron realizados por una célula de Hezbollah. En el mismo se detalla que el grupo terrorista no tuvo ayuda de funcionarios argentinos durante el primer gobierno de Carlos Menem o agentes iraníes en Buenos Aires.

"Solo los operativos de la unidad de operaciones exteriores de Hezbollah participaron en el atentado, sin ninguna colaboración de ciudadanos locales”, indica la investigación.

El documento explica cómo se planearon los ataques, incluida la forma en que el material para los explosivos se introdujo de contrabando en Argentina en botellas de champú y cajas de chocolate.