El polémico posteo de una maestra que abrió el debate sobre las adicciones

Lucas Cardozo, usuario de Twitter, posteó la publicación de Facebook de una maestra de jardín de infantes. La publicación de la docente no es reciente, y sin embargo, despertó la indignación de cientos de usuarios preocupados por el hecho de que ella esté a cargo de menores. En el posteo, la mujer escribe que se droga y que si alguna de las madres de los chicos tiene algo que decirle que las espera en el jardín.

"Me escriben madres del jardín al privado, les aviso que las bloqueo a todas, a mi no me van a joder. Si tienen algo que decir o reclamar las espero en el jardín, porque mucho escrache y captura de mis cosas personales de Facebook pero a ninguna de estas lagartas les da la sangre para ir a hablar conmigo cara a cara", comenzó escribiendo la maestra.

En el mismo posteo, agregó que era maestra dentro de la institución pero no en su "Facebook personal". Además, instó a las mamás a ir a hablar con ella al jardín y aclaró que tampoco tiene problema "de arreglarla en la vereda".

a ver en qué anda la maestra del nene pic.twitter.com/5Zxx5T3nFA — lu (@lucasecardozo_) July 23, 2022

Una semana antes, la docente había publicado en su cuenta de Facebook que consumía sustancias y ese fue el motivo por el cual le llovieron quejas y críticas de los padres. "Fumándome un nevadito para terminar el día loco, que buen finde lpm que manera de tomar merka", escribió en redes.

El tuit se volvió viral y recibió miles de comentarios. Se dividieron las aguas entre quienes están de acuerdo en censurar a la maestra jardinera por sus posteos en redes sociales y quienes creen que es incorrecto mirarle las redes a los profesionales con los que se trabaja o adquiere un servicio.

"Si esta mal avísenle a todas las personas que estén pensando en ser docentes que no podrán tener una vida privada a parte de su trabajo", opinó Emanuel, un usuario de Twitter. "La banco. Al igual que la profe trol* de jardín. Las madres y padres son una verg* la mayoría de las veces", escribió otra cibernauta.

Por otro lado, están quienes se ponen en el lugar de los padres de los alumnos y les preocupa la situación. "Jaja por mi que diga lo que quiera y que se meta lo que quiera en la nariz, es su vida. Pero te aseguro que no la quiero de maestra de mis hijos. Ni un día", tuiteó un usuario.

"No se habla con la 'seño' , ni con la directora. Se juntan los padres y van en masa al ministerio de Educación a radicar la denuncia. Y después vemos si no prefería tener buena relación con 'las mamis'", escribió otra usuaria de la red.