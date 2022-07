DRD2: el gen que explica el motivo por el cual creamos amistades

Todos los 20 de julio se celebra en Argentina el Día del Amigo. Hace siglos se cree que la amistad se produce por una cuestión de camaradería o de puntos en común entre dos personas, como el modo de pensar, las aficiones y las creencias. Si bien todos estos factores influyen, se desconocía que la genética podría ser incidente a la hora de elegir un amigo.

En muchas ocasiones nos hemos preguntado el por qué nos vinculamos con algunas personas y con otras no, pero no encontramos una razón. Desde Genera, el primer laboratorio de Latinoamérica especializado en genómica personal, explican que esta incógnita podría ser respondida gracias al estudio publicado en la revista The Proceedings of the National Academy of Science (PNAS). El mismo demuestra que el factor genético resulta importante a la hora de relacionarnos con nuestros pares. Dicha investigación plantea que las personas eligen un grupo determinado de amistad basándose en el gen DRD2, todos los grupos conformados compartían la misma variante genética y aquellos individuos excluidos la variante contraria.

"El gen DRD2 es el que se encarga de codificar el receptor de la dopamina. Esta es un neurotransmisor que cumple la función de un mediador de comunicación entre neuronas y se encuentra implicada en procesos de comportamiento y cognición, como el aprendizaje, la atención, el humor, la motivación o el sueño", explican desde Genera.

El estudio fue publicado por la revista The Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).

La dopamina es liberada cuando se consigue un objetivo positivo, activando los circuitos cerebrales de recompensa, lo que provoca en el ser humano una sensación de bienestar o placer. "Teniendo esto en cuenta, se podría establecer una correlación razonable entre su accionar y los procesos sociales de generación de vínculos amistosos", aclaran los especialistas.

Es así como las personas que son más arriesgadas y eligen realizar deportes de riesgos, probablemente asistan a eventos en los que se practiquen este tipo de actividades, en donde conocerán a gente que también le gusten los deportes de riesgo, por lo tanto, acabarán siendo amigos de personas que comparten su estilo de vida.

"Con este tipo de estudios se reflexiona acerca de la importancia de explorar y utilizar los descubrimientos en genética para autoconocernos a través de diferentes test de ADN, ya que con ellos podemos profundizar y descubrir la información almacenada en el ADN para utilizarla en beneficio propio", afirman desde Genera.