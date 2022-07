Así se vivió la locura por la suba del dólar en pleno centro porteño

Si hay una emoción que define a la Argentina -y a quienes la habitan- hoy es la incertidumbre. Mientras la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, decía que el dólar blue "no tiene impacto en la economía real", millones de argentinos seguían atentos a su precio que se modificó más de 10 veces a lo largo del día y cerró a $317.

"Nadie compra", dicen los arbolitos en el microcentro porteño. Igualmente, ofrecen dólares a un valor que consideran competitivo. Tal como ocurre con todos los precios desde hace meses, no hay referencia. O sí. Pero hoy esa referencia se movió tanto que por unas horas fue imposible seguir el ritmo.

Un detalle que notaron turistas y porteños este miércoles fue la ausencia de arbolitos -cómo se conoce s las personas que ofrecen compra-venta de dólares en la vía pública-, que en el último tiempo se multiplicaron en la peatonal Florida. Otro detalle es que la gente circula con mal humor. Ya hace tiempo, la incertidumbre y la crisis económica están impactando en el humor social y los signos son cada vez más visibles. "Todos están apurados y malhumorados", dice alguien.

En una zona de alta circulación turística, los precios van de $305 a $308 para la compra y $315 a $320 para la venta. Sin embargo, todos están dispuestos a negociar por un valor más bajo (nunca menos de $315) si la transacción se lleva a cabo en el momento. En ese momento, el dólar blue en CABA estaba en torno a $318 y en algunas provincias cerró por encima de los $320.

Mientras los argentinos aceleran compras, especulan con una posible baja del dólar y se mantienen expectantes ante la incertidumbre, los turistas sacan provecho de la situación. De hecho, esta suba del precio del dólar blue se dio "justo" el día en que Matías Lammens, ministro de Turismo, habló de lo necesario que son para el país "los dólares que traen los turistas".

En conferencia de prensa, el funcionario adelantó que desde su cartera están "trabajando con el Ministerio de Economía para que los turistas liquiden esos dólares y lo puedan cambiar en el mercado único de cambio" y adelantó que "en los próximos días habrá novedades en ese sentido".

Una turista uruguaya remarcó que tiene sentimientos encontrados: mientras le preocupa cómo esta suba del dólar puede impactar en los argentinos, es consciente de que su dinero tiene más valor y podrá sacar mayor provecho del presupuesto que dispone para sus vacaciones.

"Salí de mi casa, Volví y subió", dice una ciudadana cuando se enteró de que el dólar había subido desde la última vez que vio el precio, un rato antes.

Nadie sabe cómo va a seguir esta historia. Pero el pronóstico no parece muy alentador y el Gobierno sigue sin presentar un programa económico o dar respuestas contundentes. De hecho, pareciera que el presidente, la vice y sus ministros viven en una realidad paralela donde el precio del dólar no importa, los cortes de calles no existen, la suba de precios es una fantasía y así con todos los problemas que preocupan a los argentinos. La de los argentinos es otra realidad, una atravesada por la inflación y la incertidumbre.