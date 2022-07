La furiosa reacción del hijo de Jorge Julio López tras la muerte de Miguel Etchecolatz

El hijo de Jorge Julio López, Rubén López, escribió un fuerte mensaje tras confirmarse la muerte del represor Miguel Etchecolatz, que estaba vinculado a la causa por delitos de lesa humanidad en la que declaró su padre antes de desaparecer.

"Lamento mucho su muerte! Lamento mucho que se murió sin decir nada! Lamento mucho que no dijo dónde están los desaparecidos, no dijo dónde está Clara Anahí", fue el furioso mensaje que publicó López.

López había sido noticia hace poco más de un mes tras reclamar la ausencia de su padre en el Censo 2022 y remarcó que Etchecolatz murió sin hacerse cargo de los delitos de lesa humanidad que lo condenaron. "¡Se fue sin aceptar su culpa, se fue sin terminar de ser juzgado por otra causas!", se lamentó.

La muerte de Etchecolatz fue en una clínica de Merlo esta mañana, donde llevaba adelante su prisión domiciliaria. "No sentí alivio, no me alegré, para nada. Al saber que murió, esa sensación de que se fue impune, sin terminar de cumplir todas sus condenas, es una sensación rara", comentó Rubén a los medios.

Miguel Etchecolatz tuvo nueve condenas perpetuas por los delitos de lesa humanidad que cometió durante la última dictadura militar.

Rubén López también aclaró que no pierde la esperanza de encontrar a su padre y que nunca la perderá. "Encontrarlo sería empezar el duelo, pero el dolor es que había una esperanza en que algún momento admitiera o dijera algo, eso ahora va a ser imposible", agregó.

También se hizo un lugar para rememorar quién fue Miguel Etchecolatz. "Desapareció a muchas personas, a muchos chicos de la Noche de los Lápices, torturó a muchos otros y se llevó a la tumba el secreto de dónde está Clara Anahí, la nieta de (Isabel Chorobik) 'Chicha' Mariani" y recordó que "estaba cumpliendo 9 condenas a perpetua, pero le faltaban un par más".

"Lamento que Etchecolatz, un ser nefasto, se haya muerto sin decir nada, sin decir dónde están los desaparecidos, porque nunca aceptó sus crímenes, porque no dijo dónde está Clara Anahí, por mi viejo y las demás víctimas", concluyó.

La abogada Guadalupe Godoy, que presentara la querella contra el represor, dijo: "En los juicios siempre se juega, por más que no esté explicitado, una suerte de esperanza de que (los represores) digan dónde están (los desaparecidos)".

Más repercusiones

La muerte de Etchecolatz también generó la reacción de distintos sectores sociales, como pueden ser periodistas, como Eduardo Feinmann, que repitió su reconocida muletilla: "Este no jode más".

Uno menos. Éste no jode más uD83DuDC49Murió el represor Miguel Etchecolatz a los 93 años https://t.co/oyTf7XsIVC — Eduardo Feinmann (@edufeiok) July 2, 2022

La referente de la izquierda Myriam Bregman, también se expresó sobre el fallecimiento del represor azuleño que cometió delitos de lesa humanidad en defensa de los intereses de la última dictadura militar desde la Policía Bonaerense.