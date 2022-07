Aseguradoras ofrecen pólizas debido al aumento del 200% en los ciberataques

Hace algunos años los seguros que ofrecían las compañías eran más bien tradicionales, es decir, principalmente para cubrir el patrimonio de las personas, como pueden ser los vehículos, los inmuebles, objetos de valor varios, entre otros supuestos. Pero con el paso de los días, cada vez son más las empresas que ofrecen coberturas específicas para responder a los usuarios en caso que sufran ciberataques, por ejemplo.

Hay una realidad y es que la digitalización trajo numerosos beneficios, pero también trajo problemas y es la seguridad de los sistemas, que pueden ser atacados principalmente en pos de sustraer información. A partir de eso es que la Superintendencia de Seguros de la Nación autorizó a las aseguradoras a comenzar a ofrecer un servicio especializado para ese tipo de riesgos.

Ciberataques: los primeros registros oficiales a analizar

De acuerdo a lo que informa el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral (OCEDIC), si se toma como referencia el mes de enero, febrero y marzo del 2022, aquellos delitos relacionados con las tecnologías digitales, más comúnmente denominados ciberataques, crecieron en un poco más del 200%.

Preocupan aún más aquellos datos que se pueden obtener a partir de informes que elabora la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, quien afirma que durante los meses más difíciles del 2020 en cuanto a restricciones por la situación del Covid 19, hubo un crecimiento del 3.000% aproximadamente de ingresos ilícitos de personas al homebanking de otras.

Empresas como principal blanco de ataque: medidas concretas

A raíz de análisis llevados a cabo por entidades tanto públicas como privadas, se puede ver con claridad que, por una cuestión patrimonial, son las empresas el principal blanco de ataque por ciber delincuentes en los últimos tiempos. Ante esa situación es que desde el Gobierno Nacional se decidió la creación del Centro de Investigaciones del Ciberdelito de Alta Tecnología (CICAT), que tiene como finalidad principal trabajar justamente en pos de diseñar políticas que puedan ser aplicadas para disminuir ataques cibernéticos.

Por ejemplo, un reporte a nivel global realizado por Cyber Attack Trends: 2021 Mid-Year Report, muestra que el ataque a empresas respecto al 2020 creció en el mundo no menos de un 93%, lo que hace que las empresas no sólo se encuentren sumamente alarmadas por esto, sino que también comiencen a tomar medidas concretas como es el caso de acceder seguros especializados, que puedan dar soluciones y respuestas ante un intento de ataque o cuando éste ya se haya consumado y traiga para la organización pérdidas económicas.

Poca oferta: pero poca demanda también

Analizando la cantidad de ataques que hay en la actualidad hacia las empresas (y también hacia personas particulares), muchos piensan que puede haber una demanda realmente excesiva de este tipo de seguros que antes mencionamos. La realidad es que si bien hay empresas que se están empezando a especializar en ese tipo de coberturas, la contratación de las mismas en Argentina es por el momento bastante baja en comparación con otros países.

Los expertos en este tipo de pólizas sostienen que en aquí es algo que recién se está comenzando a hablar. Destacan que no no se trata solamente de tener un seguro contratado y que pueda responder adecuadamente en caso de un ciberataque, sino que esto es distinto, no es como un seguro de auto, sino que los clientes desean tener una contención pertinente en caso de que sean víctimas de un ataque en sus sistemas y poder controlar la situación.

Luego de la primera autorización para otorgar dichas pólizas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de a poco más empresas van diseñando coberturas acorde, y quienes estén interesados en acceder a ellas, por ahora van a tener opciones de cuatro aseguradoras, que son muy conocidas por cierto y que tienen un importante respaldo. Estamos haciendo referencia a Chubb, Sura, Zúrich y Meridional.

Seguros contra ciberataques: analogías con demás servicios

Los brókers afirman que en este tipo de póliza se produce algo similar que lo que ocurre con los seguros de auto, por ejemplo,y es que se vincula un servicio para dar una respuesta ante un eventual daño, pero también brinda asistencia, cómo podría ser la mecánica en el caso de los vehículos. Hoy en día, como el foco está puesto principalmente en la prevención, quienes contratan una póliza para ciberataques, ya dejan de razonar en la cobertura del daño final, sino que también piensan qué ocurre en el mientras tanto, en lo que es manejar correctamente las contingencias.

Como es el caso del seguro de responsabilidad civil frente a terceros de los vehículos o el seguro también de responsabilidad civil que suelen contratar los directivos de grandes empresas, se espera que con el paso de los días, cada vez sea más frecuente que una empresa o particulares comiencen a contratar pólizas que puedan responder ante un delito de tipo cibernético. La contratación va creciendo a un promedio del 25% anual aproximadamente, y se debe saber que los costos pueden iniciar en cerca de 2 mil dólares por mes.

Ataques a vehículos: ¿nace un nuevo producto?

La tecnología avanza sobre todos los sectores, de manera directa y de forma exponencial. Eso lleva a que los automóviles nuevos que se venden en Argentina cada vez cuenten con más prestaciones de tipo digital, muchas de ellas para mejorar la experiencia de conducción o para brindar más seguridad. Algo impensado y que muchos pensaban que nunca sucedería, es que ya se comienzan a reportar delitos relacionados a ciberataques o hackeos sobre automóviles.

A razón de eso, es que quienes están pensando en cotizar un seguro de auto que cuente con tecnologías de avanzada, debe también de a poco comenzar a pensar en que deberá siempre contratar pólizas que puedan cubrir ese tipo de riesgo, que puede generar robo de información, para posteriormente el dueño de la unidad sufrir extorsiones por ejemplo, o cualquier otro tipo de padecimiento.

Claro está que a medida que el mundo digital avanza sobre la población, se pueden tener muchos beneficios, pero también no se deben dejar de lado muchas precauciones, a la postre de lo que sucede con la ciberdelincuencia. Actualmente hay que estar atentos a todas las operaciones que se realizan vía internet, pero ya se debe también analizar el contratar coberturas que puedan solucionar daños generados por ataques por la red.