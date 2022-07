Anticipan una ola de demandas por créditos hipotecarios UVA

El endeudamiento generado por los créditos hipotecarios UVA se transformó en una pesadilla para miles de familias argentinas que dependen de una decisión política que les permita tener certezas respecto al futuro de sus viviendas. A fines del mes de julio, vence el régimen de convergencia establecido a principios de 2021 y quienes tomaron el financiamiento enfrentarán el pago de una cuota real que redundará en la multiplicación de las intimaciones que vienen llevando a cabo los bancos. Cientos de deudores decidieron iniciar demandas individuales ante lo que consideran un atropello a sus derechos.

A nivel nacional se calcula que son aproximadamente 110 mil familias las que poseen créditos hipotecarios UVA cuyas cuotas mensuales por sus viviendas aumentaron más de un 100% en relación al año pasado impactando en la deuda total que, en algunos casos, se triplicó.

"Al principio queríamos una solución política pero ahora decidimos comenzar a meter demandas en todas las provincias ante la falta de soluciones y el impacto que va a tener el fin de la convergencia. En el caso de Mendoza queremos llegar a las 100 demandas antes de fin de mes", contó uno de los tomadores de crédito que forma parte del colectivo de Hipotecados UVA, Sebastián Zelada.

Desde el colectivo que nuclea a los deudores hipotecarios UVA emitieron un comunicado días atrás que da cuenta de la situación compleja que atraviesan las familias de cara al vencimiento del decreto que impactará en los valores de las cuotas mensuales que deben abonar y en algunos casos, "tendrán que pagar la cuota completa, así sea el 100% de sus ingresos. Y si no pagan 3 cuotas consecutivas, el banco está habilitado sin intermediación judicial a ejecutar la vivienda".

"Es el peor panorama desde que empezó el problema con los créditos porque el aumento de la inflación provoca un aumento tanto en el monto del capital como en los intereses", destacó Zelada.

"Incluso con convergencia, las cuotas de los créditos hipotecarios UVA vienen aumentando de 8.000 a 10.000 pesos cada mes. Y se multiplican los montos. En mi caso, debo más de 27 millones y pago una cuota de $188 mil pesos que se actualiza todos los meses, es inviable...", afirmó otro deudor.

El colectivo Hipotecados UVA remarca el carácter "insostenible e inviable de un crédito que indexa en forma diaria según la inflación", y señala que bajo ese sistema los créditos aumentaron hasta 600 por ciento más el capital solicitado.

"Adquirí mi vivienda hace 18 años, al divorciarme quise comprar la mitad que le correspondía a mi ex. En el 2017 mi deuda era de $1.900.000 con cuotas mensuales de $14 mil, hoy debo más de 12 millones de pesos y pago $105 mil de cuota mensual", manifestó Gabriela Spataro del colectivo Hipotecados UVA a nivel nacional.

Ola de demandas

Frente al desolador panorama que se presentará a fin de este mes, los deudores hipotecarios UVA decidieron presentar una serie de demandas individuales en diversas provincias cuyos principales argumentos van dirigidos a una situación que genera la vulneración de los derechos del consumidor y plantea un desequilibrio entre la información que maneja el banco en relación a los deudores.

El sueño de la casa propia se transformó en una pesadilla para miles de familias

"La inflación desmedida que superó todos los pronósticos rompiendo el equilibrio económico y financiero del contrato. Planteamos que eso se restituya o se genere un mecanismo de esfuerzo compartido que se refiere a soportar ese daño que genera la inflación. Hasta ahora el daño solamente lo han soportado los deudores", explicó Nicolás García Bistué, abogado que inició las demandas en representación de algunos damnificados.

"Las demandas individuales generan fuerza entre unas y otras. Consideramos que es mejor defender cada caso porque tienen sus particularidades. En el último mes solamente en nuestro estudio recibimos más de 50 solicitudes de demanda", dijo el letrado y agregó: "Está sucediendo en todo el país con la representación de muchos abogados, los deudores se están movilizando para presentar las demandas ya que el gobierno sigue sin dar respuesta".

" Los bancos están violando absolutamente todos los derechos de los consumidores . No te brindan información ni aplican la normativa, en algunos casos ni siquiera proporcionan las copias de los contratos o hipotecas a los damnificados. Descuentan la cuota como quieren o no la descuentan. Hacen lo que quieren, violan los derechos y están apañados por el gobierno nacional que no pone límites ni controla. Estamos en una situación de absoluta indefensión...", finalizó García Bistué.

Detalles del decreto

La convergencia fue determinada a través del decreto 767/2020 de Emergencia Pública que establece un 35 por ciento como tope de pago de cuota a partir de los ingresos en cada hogar. El vencimiento del mismo se producirá el 31 de julio y habilita una opción para que los bancos ejecuten las viviendas sin intermediación judicial a aquellos deudores que se atrasen con el pago de 3 cuotas consecutivas . Además, “las diferencias de lo que no se cobró durante todo este período de congelamiento se pasará al final de los préstamos vigentes”.

"Para fines de este año anticipamos más ejecuciones e intimaciones de las que ya hay. Hace dos años ya ocurrieron cerca de 1.000", dijo una de las referentes del colectivo Hipotecados UVA. El fin de la convergencia provocará que cientos de familias no puedan asumir el compromiso del pago de las cuotas debido a la suba exponencial de las cuotas.

"El decreto de necesidad y urgencia 767/2020 ha generado mayor sobreendeudamiento ya que establecía específicamente que los montos que se adeuden como consecuencia del congelamiento temporal del valor de la cuota y los que se encuentren en mora, podrán ser convertidos en UVA…y se pagarán luego de la finalización del financiamiento en cuotas que no podrán superar la cuota original del préstamo (en UVA)", destacó la abogada Mariela González quien representa a algunos damnificados.

"La mencionada norma también disponía que la cuota no podía superar un 35% de los ingresos de los tomadores y codeudores y si bien muchas entidades bancarias no tuvieron en cuenta esta disposición y ante las consultas negaban la vigencia de la normativa, quienes sí estaban abonando hasta el 35% de los ingresos, a partir del 31/7 verán incrementadas las cuotas ya que la UVA tenía un valor de $ 58,21 cuando se dictó el decreto y actualmente tiene un valor de $ 133,22 según lo informado en la web oficial del Banco Central de la República Argentina", agregó González.

Crítica a los proyectos

Desde el colectivo de Hipotecados UVA se mostraron escépticos ante los proyectos que se están trabajando en el Congreso de la Nación ya que según manifiestan "no resuelve el problema de fondo".

"La Cámara de Senadores comenzará a tratar un proyecto que continúa promoviendo el enriquecimiento de las entidades bancarias ya que si bien se regula un sistema de actualización mixto (Coeficiente de Variación Salarial y UVA) dispone la creación de un fondo de compensación a fin de que los hipotecados abonen mensualmente la parte de deuda en UVA que el Banco perdería por la indexación por Coeficiente de Variación Salarial", manifestó González.

En ese sentido la letrada agrega que el proyecto no establece un retroactivo de las deudas que están creciendo $1.000.000 aproximadamente por mes según datos extraídos de la Central de Deudores del BCRA. "Un hipotecado que solicitó en 2017 $2.300.000 hoy adeuda $12.000.000, su casa tiene un valor de $8.000.000 y aún debe pagar durante 25 años. Este tomador tiene un ingreso mensual de $120.000 y no calificaría actualmente para un crédito de $12.000.000", dijo.

Los contratos impuestos por los bancos tienen una cláusula que dice "en caso de remate, la base de la subasta será el monto de la deuda a la fecha de procederse a la venta, con más un treinta por ciento (30%) de dicho importe que las partes fijan expresamente como tasación especial". "Dicha cláusula significa que, de llegar a un remate, el valor de la vivienda no alcanzará a cubrir la deuda en UVA y por ende los salarios y otros bienes de los hipotecados se verán afectados", finalizó.