Tarifas de luz y gas: quiénes deben anotarse hoy para no perder el subsidio

Desde el viernes pasado, está disponible tanto en la página web como a través de la aplicación Mi Argentina, el formulario para la inscripción de usuarios y usuarios de cara a la segmentación de las tarifas de luz y gas.

Vale recordar, que el 90% no tendrá nuevos aumentos en sus facturas en lo que resta del año. Sin embargo, el 10% de la población con mayor capacidad de pago empezará a pagar la tarifa plena, con el consumo retroactivo desde el 1° de este mes, y con tres aumentos bimestrales equivalentes, que serían en promedio de entre $1000 y $1500.

El formulario se encuentra en el sitio web oficial llamado "Segmentación Energética" o puede completarse mediante la aplicación "Mi Argentina".

¿Quién puede completar hoy el formulario?

El formulario puede completarse durante el mes de julio pero no en cualquier fecha, sino en una serie de tramos establecidos según el último número del DNI:

Terminan en 0, 1 y 2 podrán completarlo entre el 15 y el 19 de julio.

Terminados en 3, 4 y 5 tendrán disponibilidad entre el 20 y el 22.

Terminado en 6, 7, 8l y 9 accederán entre el 23 y el 26.

Darío Martínez, Secretario de Energía de la Nación, aclaró que la inscripción para tener tarifas subsidiadas se mantendrá disponible durante todo julio, pero solicitó que los usuarios la completen lo antes posible.

No obstante, los que no la completen o no puedan hacerlo, podrán solicitar un turno para llenar el formulario de forma presencial en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) durante el mismo mes. Los que no lo completen, perderán el subsidio en ambas tarifas.