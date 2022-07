Segmentación de tarifas: hasta cuándo podés anotarte para mantener el subsidio

El Gobierno nacional activó, finalmente, el formulario en línea del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) para saber quienes continuarán recibiendo subsidios en las tarifas por los servicios de gas y electricidad.

El formulario se encuentra en el sitio web oficial llamado "Segmentación Energética" o puede completarse mediante la aplicación "Mi Argentina". Ahora, la pregunta que surge es la siguiente: ¿Qué pasa si me olvido o no puedo hacerlo cuando me corresponde?

El formulario puede completarse durante el mes de julio pero no en cualquier fecha, sino en una serie de tramos establecidos según el último número del DNI. Los que terminan en 0, 1 y 2 podrán completarlo entre el 15 y el 19 de julio; los terminados en 3, 4 y 5 tendrán disponibilidad entre el 20 y el 22; y los que restan entre el 23 y el 26.

El Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, igualmente aclaró que la inscripción para tener tarifas subsidiadas se mantendrá disponible durante todo julio, pero solicitó que los usuarios la completen lo antes posible.

Los que no la completen o no puedan hacerlo, podrán solicitar un turno para llenar el formulario de forma presencial en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) durante el mismo mes. Los que no lo completen, perderán el subsidio en ambas tarifas.

Para el turno presencial habrá que acercarse a una oficina de Anses. Ese día, es importante presentar la última factura de los servicios, número del medidor, de cliente, cuenta y número de contrato.

Además de esos datos del servicio, el usuario deberá presentar información personal como DNI, CUIL de cada integrante del hogar y los ingresos de cada uno de ellos que sean mayores de 18 años.

También deberán dar una dirección de e-mail para contactos futuros y, si en el domicilio funciona un comedor o merendero registrado, el número que le asignó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (ReNaCOM).