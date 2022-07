Un estudio revela la eficacia de la cuarta dosis contra el covid-19

El mundo en pandemia ya no es igual a aquellos primeros meses de 2020, pero el covid sigue teniendo mutaciones a nuevas variantes y subvariantes. Hoy por hoy, las nuevas versiones de Ómicron con mayor índice de contagiosidad se contrarrestan gracias a los hallazgos de la ciencia.

Que cada población reacciona distinto al virus es algo que la ciencia ya pudo demostrar. Una de las variables decisivas es el rango etario, siendo los más ancianos los que están en condición de mayor fragilidad ante el virus. Por eso recibieron la cuarta dosis de refuerzo en primer lugar.

A raíz de eso, hubo un resultado positivo para ellos en comparación a los que recibieron solo tres dosis. Así quedó demostrado en el informe presentado por la Universidad de Umeå (Suecia) y luego publicada en la famosa revista de ciencia The Lancet.

Un estudio concluye que una 4ª dosis de vacuna (segundo refuerzo) resultaría eficaz (incluso tras aparición de ómicron) en >80 años a la hora de prevenir la mortalidad. El estudio apunta a la importancia del momento de vacunación para maximizar efectos. https://t.co/YLqgc0Exm6 pic.twitter.com/3CVrXoNAHJ — Gorka Orive (@gorka_orive) July 15, 2022

Este documento explica que en el primer bimestre tras la aplicación de la cuarta dosis, los mayores de 80 años mostraron un menor riesgo de morir en comparación a los que no recibieron ese refuerzo. Esta estadística no mostró variabilidad entre los ancianos que viven en residencias geriátricas y los que no.

“Sin embargo, después de dos meses el efecto comenzó a disminuir un poco”, señala Peter Nordström, del Departamento de Medicina Comunitaria y Rehabilitación de la unidad de geriatría de la Universidad de Umeå y principal autor del estudio publicado.

Esta investigación fue un estudio de observación en base a datos de la Agencia Sueca de Salud Pública, Estadísticas de Suecia y el registro nacional de calidad Senior Alert. Los encargados de investigar contrastaron el riesgo de muerte de personas, sin tener en cuenta la causa, entre los meses de enero y mayo de personas que recibieron la cuarta dosis, frente al riesgo de muerte, en el mismo período, de los que recibieron solo tres dosis.

Los especialistas analizaron la situación con dos grupos poblacionales: 400.000 personas de al menos 80 años que vivían en residencias comunes y 25.000 que estaban en residencias de retiro.