La dramática situación de las familias chilenas que no pueden volver a su país

Un gran temporal de nieve ocurrido el fin de semana en la cordillera de los Andes dejó como saldo decenas de familias varadas que tuvieron que ser rescatadas por personal del Gendarmería Nacional y la patrulla de Rescate. Es importante el número de ciudadanos chilenos que permanecen en la provincia de Mendoza a la espera de la apertura del Paso Internacional y las quejas se multiplican ya que aseguran que la información que brindan las autoridades es insuficiente.

La situación en torno a la transitabilidad entre Argentina y Chile es compleja debido a las condiciones meteorológicas que presenta la cordillera de los Andes. A las variables dadas por la naturaleza se suman aquellas que tienen que ver con la eficacia de los organismos que intervienen para que la apertura y traslado a través de la frontera sea posible. En ese sentido, algunos de los turistas que circulan habitualmente denuncian que la información institucional es insuficiente.

MDZ habló con algunas familias que se encuentran en Uspallata y Penitentes a la espera de la apertura del Paso Internacional. "Todo comenzó el jueves pasado cuando ninguno de nosotros pudo cruzar. Cuando ayer vimos que estaba pronosticado buen tiempo decidimos venir, ahora hay sol y la ruta esta despejada en gran parte del camino. Nos sentimos estafados, nos dicen que esperemos hasta el próximo lunes, la desesperación se está haciendo parte de nosotros, queremos regresar.", manifestó Michelle, una ciudadana chilena que está junto a otras 18 personas esperando la apertura del paso.

Las familias durmieron anoche en un refugio ubicado en Penitentes, entre las 18 personas hay 4 niños que esperan la apertura del Paso Internacional para poder retornar a su país. "Estamos en 5 vehículos y una moto, cada uno a su forma intentó aguantar, estuvimos todo el día en Punta de Vacas pero gendarmería no nos dejaba seguir subiendo", contaron y agregaron: "Queremos regresar a nuestros hogares...tenemos conocimiento de que se avecina una tormenta hoy en la tarde y después el pronóstico indica buen tiempo hasta el lunes. Nos hemos gastado todo el dinero, no hay reservas en hoteles y sucede lo mismo con la comida. Es frustrante ya que estamos tan cerca de Los Andes y a la vez tan lejos".

Uno de los principales reclamos que realizan los turistas es la escasa información que brindan los distintos organismos respecto de las condiciones meteorológicas, por otro lado, explicaron que sienten un abandono total por parte de las autoridades del consulado chileno ya que no fueron asistidos, los días siguen transcurriendo y las provisiones con las que cuentan son escasas.

"Hasta el cónsul de Chile nos tiene abandonados, estamos desesperados porque el dinero no nos alcanza, no tenemos pesos argentinos y la nafta no nos alcanza, estamos compartiendo los alimentos entre las familias. Estamos cada uno en nuestros vehículos por el frío, esta noche no tenemos lugar donde hospedarnos y vamos a dormir en los vehículos, nos tienen a la deriva", destacó uno de los ciudadanos chilenos.

"Gendarmería y los funcionarios de la aduana argentina y chilena han hecho muy compleja la situación, hasta cierto punto se entiende teniendo en cuenta lo que sucedió el fin de semana con los varados pero hasta ahora solamente nos han mentido", dijo otra de las turistas que permanece junto a las otras 17 personas esperando la apertura del Paso.

Frente a la situación que viven las familias chilenas que no pueden regresar a Chile, el coordinador del Paso Cristo Redentor, Justo José Báscolo, explicó: "Si bien hemos logrado despejar y no hay obstrucción de camiones, el sector chileno por el momento está inhabilitado de operar por un conflicto en el sector de Caracoles por lo que no pueden subir ni bajar vehículos. El problema lo está teniendo Chile ya que no logra la transitabilidad en el circuito de Caracoles".

"Hoy a la tarde tenemos pronosticado mal tiempo y no sabemos hasta qué día durará. Para habilitar el Paso Internacional tienen que estar dadas las condiciones climáticas, estamos todos esperando que Chile pueda habilitar el tránsito", agregó.

Por otra parte, el delegado de Vialidad Nacional en Mendoza, Guillermo Amstutz explicó: "Esta mañana a las 10 horas quedó despejado el tránsito vecinal hasta Las Cuevas para aquellas personas que viven en la zona. Las previsiones de nieve hicieron que las autoridades del Paso no permitieran la circulación porque quedan 114 camiones varados desde Polvaredas hasta Las Cuevas" y agregó: "Hasta que no se recuperen las condiciones climáticas no sabemos si los choferes van a ir, la limpieza que hizo Vialidad Nacional se encuentra obstaculizada por los camiones. El despeje que se ha hecho en algunos casos es de media calzada y eso significa un funcionamiento riesgoso ya que los vehículos que suben y bajan, aunque la ruta esté transitable, en zonas que tienen nieve van a tener que hacerlo en media calzada".