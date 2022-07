Así fue el impresionante rescate de los varados en alta montaña

Fabian Tello, secretario de la intendencia de la Municipalidad de Las Heras, habló en MDZ Radio sobre el impresionante rescate en alta montaña de más de 400 personas que quedaron varadas este fin de semana en Mendoza, en medio de un temporal de nieve, con frío extremo y sin provisiones.

Un gran temporal de nieve obligó a las autoridades a cerrar el paso fronterizo Cristo Redentor, por lo que autos y camiones quedaron varados en la ruta. "Se sumó a esto que -el sábado, alrededor de las 15 horas- cuando comenzaron a descender esos conductores, un camión rozó sobre otro camión y quedó atravesado en la ruta en forma de tijera, con lo cual era imposible que pudieran pasar los otros vehículos. Allí comenzamos a vivir horas de tensión", contó Tello a MDZ.

"Por lo que nos dice meteorología, se dio un fenómeno que hace muchos años que no se veía. En poco tiempo cayó una enorme cantidad de nieve. Fueron 18 horas de mucha tensión, porque la gente estaba varada con 15 grados bajo cero y no podíamos llegar a despejar el camino con las máquinas de vialidad".

"Por suerte, llegó gente de Rescate y de Gendarmería que trabajaron en ski y caminando para asistir a los más de 150 vehículos varados en el lugar. Muchas personas bajaron a pie hasta Puente de Inca, donde teníamos micros y las llevábamos hasta Uspallata", continuó.

Tello destacó el trabajo del comité de crisis y aseguró que gracias a la eficiente coordinación entre municipio, MInisterio de Salud y de Seguridad y Gendarmería, hoy "podemos contar que no hemos lamentado a ninguna persona".

Actualmente, no queda ninguna persona en peligro en alta montaña, según anunciaron desde la municipalidad de Las Heras. Sí hay 32 camioneros alojados en el Ejército y más de 100 camiones y otros 100 vehículos varados en el lugar sin sus choferes.

Finalmente, se le preguntó a Tello por qué permitieron el acceso por la ruta si se prevenía este temporal en alta montaña, a lo que respondió: "Eso no nos corresponde a nosotros. Pero lo hablábamos en el comité, podríamos haberlo previsto. Lo que pasa es que justo habían empezado las vacaciones, por no generar malestar en la gente. De todos modos, fue muy rápido y si no se hubiera atravesado el camión podrían haber bajado".