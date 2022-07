El dueño de Los Puquios cargó contra el Gobierno y denunció abandono en la zona

La decisión del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor de cerrar la ruta a la altura de Uspallata despertó la furia de los empresarios de la zona, quienes inmediatamente cargaron contra las autoridades. El reclamo provocó que este miércoles quede habilitado ese tramo del corredor internacional solo para turistas. En este contexto, MDZ Radio se comunicó con Eduardo Soler, propietario de Los Puquios, que detalló que “su complejo posee todos los servicios básicos, pero que estos están limitados debido a que todos los estratos del Poder Ejecutivo han abandonado a la gente”. Pidió que "los políticos tomen las decisiones necesarias" para brindar soluciones en alta montaña.

“A pesar de lo ocurrido con el paso y las decisiones de la coordinación, hoy cerca del mediodía pudimos retomar nuestras actividades con la capacidad completa. Nos han visitado turistas de Santa Fe y Corrientes, entre otros, y además tenemos turismo extranjero que proviene desde Brasil y Uruguay”, sostuvo Soler.

El empresario, que lleva más de 20 años instalad en la cordillera, comentó que se sienten abandonados por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, ya que privilegian “al transporte de carga antes que al turismo, una actividad muy golpeada por años”.

“ Hace más de 40 años trabajo en la montaña y tengo que decir que lamentablemente la zona ha sido abandonada por todos los estratos del Gobierno nacional, provincial y municipal. Se hace mucho foco en agilizar el tránsito de cargas, que es muy importante porque la provincia posee una actividad relevante siendo exportadora de mercancías, pero si vamos de mayor a menor, nos faltan servicios básicos”, señaló.

El entrevistado agregó: “No tenemos comunicaciones óptimas, y si hablamos de servicios, de Uspallata a Las Cuevas no hay un solo baño para ofrecer. Hay que darle más importancia a todas las carencias que existen, para revitalizar una actividad muy golpeada por esta situación":

En este sentido, el propietario del complejo sostuvo que se necesita "mejorar las conexiones de internet e invertir en infraestructura eléctrica" para dinamizar el sector y solucionarle la vida a las personas que viven en la localidad. “Los turistas deben tener dinero en efectivo porque los posnet de pago hay veces que no funcionan por falta de internet. Al mismo tiempo, algo básico que necesitamos es que inviertan en infraestructura eléctrica, y más si quieren instalar medios de elevación modernos con las nuevas licitaciones en Penitentes".

Por último, soler le pidió al Gobierno que deje de boicotear a los empresarios que necesitan y quieren trabajar. “El corte que se registró ayer fue injustificado, porque tal vez el problema estaba más arriba y no estaba en nuestra zona. La ruta estaba impecable y vacía, y lo mismo ocurrió esta mañana. Por eso no hay que seguir castigando a los turistas que manejan durante 14 horas o más para llegar a nuestros paradores. No hay necesidad de jugar con ellos, ya que estamos matando una actividad a la que le queda poco para ofrecer”.