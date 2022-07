Video: fanáticos religiosos hacen un extraño ritual para "curar gays" en Mendoza

Un hecho curioso ocurrió ayer en Guaymallén. En el local en donde funciona históricamente Queen Disco y The Bar, un grupo de fanáticos religiosos realizaron un extraño ritual con el pretendido fin de "exorcisar" el lugar.

Fue en la tarde del lunes 11 de julio. Según contaron quienes viven por la zona, el rito tenía como fin curar a los jóvenes homosexuales que asisten a ese boliche.

"Yo no estaba presente, pero me avisaron los vecinos que de repente llegaron dos autos con personas de entre 65 y 70 años. Eran cinco mujeres y un hombre, que se colocaron con las manos en alto y comenzaron a hacer gestos, rezos y oraciones. Según el relato de mis vecinos, con los que convivimos a las mil maravillas, esta gente gritaba 'Dios, salva a los jóvenes del infierno de la homosexualidad', mientras tiraban un líquido contra la pared. Estuvieron un rato, y se fueron. Las cámaras de seguridad tomaron todo", contó a MDZ Ana Laura Nicoletti, la dueña de Queen Disco.

"La verdad es que yo he acudido a la Justicia. Ya no tolero posturas religiosas que nos toman como enfermos. Soy una mujer absolutamente respetuosa. Uno puede no estar de acuerdo con el estilo de vida de otro, pero el respeto es la base de todo. Yo respeto al otro, y demando el mismo trato. ¿Quiénes son para venir a importunar la paz de mis queridos vecinos, para venir a molestar a mi boliche?", siguió la Turca Nicoletti.

"Esto en un primer momento puede ser tomado como algo gracioso o de color, y es cierto que podemos caer en el error de hacer humor y restarle importancia, pero estas cosas son graves. Todo fanatismo es peligroso. Hace poco en Buenos Aires hubo un atentado incendiario en 'Maricafé', un local que es un café pero que también es librería, book store y espacio cultural para toda la comunidad de ciudadanos que quiera disfrutarlo, no solo para los integrantes del colectivo. Dos hombres llegaron en la madrugada de un sábado a su puerta lanzaron un objeto prendido fuego que causó destrozos", reflexionó Nicoletti.

A continuación, el video tomado por las cámaras de seguridad de Queen: