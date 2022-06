Falleció el bebé de la pareja mendocina a la que no le permitieron salir de Punta Cana

Marianela Mayol y Federico Ramos esperaban pasar unos días de descanso en República Dominicana antes del nacimiento de su hijo. Sin embargo, la experiencia se convirtó en un verdadero calvario. La mendocina de 32 años estaba embarazada de 27 semanas y sufrió un parto prematuro mientras se encontraba en Punta Cana.

Debido al estado de la mujer, la pareja decidió contratar un seguro de cobertura de asistencia al viajero de AXA, para evitar inconvenientes, pero todas estas precauciones fueron en vano.

El viernes 3 de junio su parto se le adelantó e ingresó al hospital IMG, debido a que solo contaba con 27 semanas de gestación el pequeño Tomi debió ser intervenido quirúrgicamente, pero AXA se negó a cubrir los tratamientos, según los dichos de Mayol.

La joven pareja intentó buscar ayuda ante lo que ocurría y dieron a conocer su caso. "Cumplimos con todos los requisitos que pide VISA para contratar el seguro, por ejemplo, pagar el viaje con la tarjeta VISA con la que sacaste los pasajes. Nos enviaron un certificado de cobertura, recién el domingo. Pero ayer a mi me dieron el alta médica y no me dejan salir del hospital, hasta me tienen los pasaportes retenidos, no me dejan ni bajar al segundo piso, porque el seguro no envía el certificado de garantía como que se harán cargo de los pagos", dijo desesperada.

A pesar de todos los esfuerzos, en la tarde del miércoles anunciaron el final más triste: Tomi había muerto. "Se nos fue nuestro bebé y con él nuestro corazones", escribió Marianela Mayol en sus redes sociales.