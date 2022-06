Una mendocina dio a luz en República Dominicana, le retuvieron los pasaportes y no puede volver

Marianela Mayol es mendocina, viajó a República Dominicana de vacaciones, estaba de 27 semanas y cursaba un embarazo completamente normal, por lo cual el médico la autorizó a volar. Pero lamentablemente se le adelantó el parto estando allá y comenzó a vivir un calvario. Desesperada, habló con MDZ y contó la terrible situación.

Marianela tiene 32 años. Se tomó unos días con su pareja a un viaje que tenían armado pre pandemia y que decidieron hacer porque todo estaba bien, tanto ella como su bebé. Para viajar seguros contrataron la cobertura de asistencia al viajero de AXA, que fue la que más los convenció porque enfatizaban en el cuidado para embarazadas. "En la página web, sin ir más lejos, van a ver que promocionan eso, dicen 'viajá segura vos y tu bebé'", contó a MDZ.

Estando allá, no saben por qué, se le adelantó el parto y el pasado viernes 3 de junio por la mañana ingresó al hospital IMG de República Dominicana. Hoy ella tiene el alta médica, pero su bebé se encuentra en grave estado y mañana debe ser intervenido quirúrgicamente, pero AXA se niega a cubrir los tratamientos, según los dichos de Marianela Mayol.

Marianela está en el hospital IMG con los pasaportes retenidos.

"Cumplimos con todos los requisitos que pide VISA para contratar el seguro, por ejemplo, pagar el viaje con la tarjeta VISA con la que sacaste los pasajes. Nos enviaron un certificado de cobertura, recién el domingo. Pero ayer a mi me dieron el alta médica y no me dejan salir del hospital, hasta me tienen los pasaportes retenidos, no me dejan ni bajar al segundo piso, porque el seguro no envía el certificado de garantía como que se harán cargo de los pagos", dijo desesperada.

Siempre según su testimonio, el hospital IMG le ha retenido el pasaporte porque AXA no se comunica con ellos ni para asegurar la cobertura de Marinela. "A mi me dicen que sí me cubren, pero al hospital no le dicen nada".

Además de esto, "es muy difícil comunicarnos, hemos podido hablar 2 veces en 24 horas y eso que llamamos todo el tiempo. No hay forma. En una de esas comunicaciones nos dijeron que probablemente el bebé no tenga cobertura, porque no se contrató un seguro para él, con los datos suyos, y no se sacó el pasaje aéreo con VISA para él. Algo ridículo, porque viajó en la panza, obviamente. Además, nos piden datos del bebé, como por ejemplo su número de pasaporte", siguió relatando atónita Marianela.

Hoy, Marianela y su pareja están desesperados, a miles de kilómetros de distancia, se sienten completamente abandonados y según aseguran no reciben ninguna solución, pese a haber cumplido con todo lo necesario para viajar seguros. Por eso piden que AXA se haga cargo de la situación, sin pretextos irrisorios. El número de caso es el US22069922.