Se agrava la crisis: largas colas y preocupación por la falta de gasoil en todo el país

Hay largas filas de autos en las ciudades y de camiones en las rutas por la falta de gasoil; mientras que en el campo se preguntan si podrán cosechar.

La alarmante falta de gasoil se va agravando y ya afecta a sectores agropecuarios como contratistas rurales y transporte de cargas. Serían siete las provincias afectadas, y la mayoría del Norte y Oeste del país.

La actividad económica se ve muy afectada por este faltante y las esperas no son más que una búsqueda esperanzada de combustible para poder trabajar.

Esta situación, pronto llegó hasta las redes sociales, donde muchos vinculados se expresaron e hicieron énfasis en el centenario de YPF.

"Feliz cumple YPF! Perdona que no vaya, pero no tengo gasoil" pic.twitter.com/GAti89YceP — Clara Scagliarini (@ClaraLatana) June 3, 2022

El agro, en estos momentos, está trabajando principalmente sobre la cosecha de soja y maíz, dos productos del mayor aporte de dólares a la economía nacional.

En el Norte, principalmente en Tucumán, preocupa la falta de gasoil por la zafra y la cosecha de cítricos. Los transportistas alertan sobre la situación, dado que podrían escasear estos alimentos si no se resuelve a la brevedad la problemática del gasoil.

El Gobierno, por su parte, dio señales de preocupación sobre el el tema porque al parecer no podría solventarse la demanda, aunque el ministro Julián Domínguez aseguró "no faltará gasoil".

Según Martín Borbe Antelo, referente de cargas, el desabastecimiento se debe a la cosecha gruesa, la menor producción eléctrica de centrales hidroeléctricas y la consecuente compensación de energía por parte de la termo eléctricas.

Además, comenta que entre el 20% y 30% del gasoil se importa y con el aumento de los precios internacionales, mas la falta de dólares en Argentina, el ingreso de combustible ha bajado.

Mientras tanto, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) dijeron: “La Argentina extensa, la agropecuaria, la productiva, la federal, la que siembra y cosecha, la que trabaja, la que exporta y aporta, la que alimenta con carga miles y miles de camiones, se describe en tres palabras, a los costados de las rutas: no hay gasoil. No nos detenemos en los precios, los sobreprecios que se pagan para conseguir algo de gasoil, etc. Mucho antes quisiéramos que los responsables se hagan cargo, informen con veracidad y establezcan, fechas, plazos, motivos y cuando estará solucionado el faltante, todo lo demás es sarasa”.