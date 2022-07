El perro Xeneize que se hizo famoso en las redes sociales

Boca Juniors se encuentra en boca de todos, ya sea por el momento complicado que está pasando debido a la causa por presunto abuso sexual de Sebastián Villa o por el error en el audio del VAR del penal que reclamó, que incluso Juan Martín del Potro tuiteó. A pesar de esto, Roco -el perro que se hizo famoso- fue quien hizo a Boca tendencia por una cómica razón.

El tuit de su dueño, Gabriel Loyola, se volvió viral en Twitter con más de 60 mil "me gustas". Al parecer, Loyola le pidió a un amigo suyo que vaya a su departamento y este no esperaba encontrarse con esta insólita sorpresa. Roco -el can- estaba vestido con un piluso y una pechera del Club Atlético Boca Juniors.

Roco, el perro de Boca. Foto: Gabriel Loyola Twitter

El joven dueño del perro subió una foto de pantalla del chat con su amigo que entró al domicilio. En un mensaje, Loyola le escribió sobre la llave y le advirtió antes de entrar: "La que tiene una marquita azul, y cuidado que no se asuste Roco que te puede desconocer jajaj".

A esto, su amigo le respondió que puedo entrar y mostró su sorpresa cuando encontró a Roco sobre el sillón vestido con los colores azul y amarillo. "Por qué está Roco con ropa de Boca JAJAJAJAJA pobrecito", le escribió en el chat junto con una foto del perro. Loyola le contestó que el can es de "bokita".

Un grande roco pic.twitter.com/ASonwwk5Lr — Gaby Loyola (@Gabrielloyola01) June 28, 2022

El tuit se volvió viral en tan solo dos días y cientos de usuarios le contestaron con las fotos de sus propias mascotas. "Acá dice Orión que alta pilcha amigo. ¿Pinta juntarse a comer sobrecitos? En cualquier lado menos en Rosario, por cuestiones de seguridad felina, viste?", escribió en la red Rocío, una usuaria de Mendoza.

Orión con su remerita de Boca Juniors. Foto: @_ronava

A Rocío le contestó otro usuario de Twitter, Fabrizzio Magri con una foto de su labradora. "Llegó la mía también acá che para copar la barra, se le planta a cualquiera", escribió junto a una foto de su perra. Y en otro tuit agregó: "Tana se llama. Labradora de año y medio que está pidiendo pista para estar en La 12 como mascota oficial".

Tana con su camiseta de Boca Juniors. Foto: @fabrizziomagri

Jesús Salazar, otro Xeneize de la red del pajarito, compartió una tierna foto de su perro muy parecido a Roco, con una camiseta azul y amarilla.