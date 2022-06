La grave consecuencia del conflicto con los anestesistas que ya se siente en los hospitales

El conflicto que mantiene el Poder Ejecutivo de Mendoza con los anestesistas se hace visible a partir de la cantidad de personas que esperan por una cirugía y no tienen respuestas. La situación que atraviesa el sistema sanitario se agrava con el correr de los días y los pacientes que tienen una dolencia o patología son los rehenes de un enfrentamiento que pareciera no tener una pronta solución. En algunas clínicas y hospitales hace aproximadamente 2 meses que no se realizan cirugías.

La falta de anestesiólogos y las exigencias por parte de ese sector han puesto en jaque la actividad de los quirófanos en los hospitales públicos. En los últimos meses hubo renuncias, amenazas y medidas de fuerza que derivaron en la suspensión de 5.000 cirugías programadas y el conflicto está lejos de resolverse a pesar de la declaración de emergencia en la especialidad de anestesiología durante 120 días anunciada por el gobernador Rodolfo Suarez.

"Estamos muy preocupados por la situación, hace dos meses que no podemos operar. Tenemos una importante cantidad de otitis crónicas que le supuran el oído por hiposis que no respiran absolutamente nada y no se operan, se están realizando solamente las cirugías de urgencia", destacó, a modo de ejemplo, un médico de uno de los hospitales públicos de la provincia que prefirió resguardar su identidad. Así muchas intervenciones programadas complican a las personas cuyos problemas de salud se agudizan.

En contexto

Mendoza cuenta con más de 200 anestesiólogos que poseen matrícula activa, según datos brindados por el Ministerio de Salud provincial. De ese total, alrededor de 60 tienen cargo de planta. Las medidas tendientes a restablecer el servicio realizadas por el gobierno provincial aún no tienen un impacto importante ya que solamente cuatro médicos anestesiólogos aceptaron retomar sus actividades en el Estado.

Los profesionales de la salud nucleados en la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) se mostraron preocupados por la gravedad de la situación y emitieron un comunicado donde insistieron en la necesidad del cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo que se enmarca en la Ley Nº 7.759 a través del cual se permitiría el acceso a una salud de calidad para todos los mendocinos. "Esto debe llevarse a cabo con celeridad a través de Acuerdos en el marco de la Comisión Negociadora que rige en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, que debería estar funcionando a la perfección, pero que su ministra de Salud Ana María Nadal, casi dos meses después, sigue incumpliendo", destacaron.