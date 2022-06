Denuncias cruzadas entre Provincia y Ciudad por el corte en Puente Pueyrredón

En reclamo por la falta de gasoil, cada vez mas grave en todo el país, cientos de transportistas anunciaron un camionazo para este martes. El objetivo era manifestarse en el centro porteño, más precisamente en el Obelisco. Sin embargo, el operativo se vio frustrado cuando la Policía de la Ciudad que impidió el ingreso a Buenos Aires de los transportistas que avanzaban por la autopista 9 de Julio desde Avellaneda.

Pasaron varias horas hasta que la Policía de la Ciudad logró negociar con los manifestantes para que habilitaran uno de los carriles ara el ingreso de particulares a la ciudad. El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni señaló que el puente Pueyrredón es de "jurisdicción nacional" y señaló a su par porteño, Marcelo D'Alessandro, como responsable.

"Me parece que la Policía de la Ciudad está generando más caos que los mismos camioneros", indicó Berni y añadió: "Se ha generado un caos de tránsito porque la Ciudad de Buenos Aires no deja avanzar a los camiones. No sé cuál será el desenlace final, pero tenemos todo el acceso al Puente Pueyrredón totalmente cortado", expresó Berni.

Según Berni, explicó que, como toda manifestación, este camionazo "tiene un motivo principal que por lo general nadie puede estar en desacuerdo". Sin embargo, reconoció que igual que ocurre en otras movilizaciones, puede ser que "detrás se enmascaren otro tipo de intereses, que se discute por otros principios y donde cada uno trata de llevar agua a su molino".

El ministro explicó que se trata de un reclamo que involucra tarifas y por eso el ministro de Transporte y el de Energía deberían abrir un canal de diálogo "para que podamos paliar la situación hasta que lleguen los barcos con gasoil".

"Están firmes en esa postura y nos generan un problema en la provincia", denunció Berni. "No podemos tomar ninguna decisión porque el corte está del lado de Ciudad y no lo generan los camioneros sino la Policía de a Ciudad", insistió.

Tras esas declaraciones, su par porteño, el ministro D'Alessandro respondió que "los transportistas pretendían ir al Obelisco y colapsar absolutamente toda la 9 de Julio y la avenida Corrientes, esto sumado a una movilización que hay en el ministerio de Trabajo y otra que hay en el Congreso. Todas las marchas tienen un denominador común que es la falta de respuesta del Gobierno nacional, por eso llegamos a esta situación".

El ministro detalló que funcionaron las alertas tempranas y que gracias a eso la Policía de la Ciudad pudo evitar que los manifestantes ingresaran a la ciudad, en primer lugar, y que luego liberaran un carril.