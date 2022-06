Repercusiones por el beso lésbico en Lightyear: qué opinan los expertos

La semana pasada se estrenó en todo el mundo la película de dibujos animados Lightyear. La película esperada por millones de fans recorrió el mundo pero no por su trama o por la sorpresa del personaje detrás del malvado emperador Zurg, sino por una corta escena que llamó la atención de los espectadores. En esta escena en particular, dos mujeres se dan un beso y esto fue motivo suficiente para que la película sea prohibida en 14 países de Asia.

La primera película de Toy Story se estrenó en el año 1995 y en esta se introduce al guardián espacial Buzz Lightyear. Este juguete que recibe en su cumpleaños Andy, el niño de la película, representa a un personaje de un largometraje llamado Lightyear. Veintisiete años después, llega a los cines la película que Andy vio en su niñez. La cinta sigue al guardián espacial y a su capitana Alisha Hawthorne en una misión en el espacio.

A lo largo de la película, se desarrolla la amistad de ambos personajes y también la vida privada de la capitana Hawthorne, quien captó la atención de cientos de espectadores porque es lesbiana y lo deja en claro cuando (spoiler) besa a su pareja, una científica que está en la misma misión que ellos. Esta escena que dura alrededor de 5 segundos provocó la indignación de miles de espectadores y fans de la saga de Disney, Toy Story.

Las aguas se dividen entre quienes están en contra del beso y quienes no se sienten "afectados" por ello. "Fui a verla con mi hija y no estoy de acuerdo con incluir el tema de las lesbianas en una película infantil, si quieren promocionar y normalizar a los gay no utilicen a los niños, es bajo y ¿desde cuándo Disney ataca a los niños mentalmente, para la próxima película q nos darán?", escribió Mauricio Alzare, usuario de Twitter.

"Yo había comprado la entrada sin tener conocimiento de la escena en cuestión, mi hijo de 15 años me aviso y decidió no querer ir a mirar por su hermano de 7. No fuimos, salimos a cenar en familia", escribió Federico Insa, otro usuario de la red del pajarito.

En paralelo, están quienes defienden la escena o por lo menos, no se sienten "molestos" por presenciar un beso entre dos mujeres. "En las pelis de Disney he visto, como se abusaba de cuasimodo, como Frodo un hombre de edad y aparte miembro de la iglesia deseaba a una jovencita de 16 años, el asesinato de la mamá de Bambi y de Dumbo, un beso entre dos mujeres PARA NADA es un problema. Es homofobia acéptenlo", tuiteó una usuaria.

"No sé por qué la gente se queja de que la película de Buzz Lightyear va a volver a la gente lesbiana, llega a ser verdad y yo compro todas las entradas del cine a ver si así dejan de gustarme los hombres", bromeó Nuria Cabrera, usuaria de la red.

¿Cuál es la lectura psicológica?

De acuerdo a cientos de personas está mal exponer a sus hijos a "este tipo de imágenes", pero según la ciencia no es así. La realidad es que en algún momento de sus vidas, ya sea tarde o temprano, los niños estarán expuestos a este tipo de situaciones.

"Tiene algo de cierto cuando lo vemos desde una mirada adulta sesgada por estigmas y estereotipos construidos a través de los años, sin embargo, para la percepción de un niño es totalmente diferente. Porque no tiene la represión de pensar si está bien o está mal, muchas veces lo que perciben visualmente no se transforma en un pensamiento concreto, es decir, para los niños puede ser simplemente una manera más para vincularse y no un estilo de vida o una orientación sexual puntualmente. Por consecuencia, no se puede determinar como una influencia exacta en los niños", explica la psicóloga infantil Kathy Mejía. La película sigue la amistad de la capitana Hawthorne y Lightyear.

La psicóloga afirma que lo mejor es generar una comunicación asertiva sobre este tipo de temas, es el trabajo que los papas tienen en la casa. Educar a los chicos y crear una contención familiar o parental es esencial para ayudarle a comprender y generar un criterio desde el respeto sobre la homosexualidad u otros temas.

"(...) entre más conocimiento de la realidad, más cuestionamiento y por consecuencia, más libertad y autonomía en decidir y no vivir desde el tabú e ignorancia generadora de muchos problemas de personalidad, ansiedad o depresión. Que los niños o adolescentes estén expuestos a estos temas no quiere decir que serán homosexuales, brindarles información y conocimiento ayudara a fortalecer su personalidad y criterio", sostiene Mejía.

Además, la psicóloga hace hincapié en la educación sexual de los niños. Sostiene que hablando sobre estos temas no solo se brinda información, sino que también se pueden prevenir posibles abusos. "Es importante empezar a ver la educación sexual no como influencia, sino como conocimiento esencial por el bien del desarrollo de los niños", concluyó la experta.

Las redes se llenaron de memes

Están quienes tomaron esta situación y se rieron del revuelo y la relevancia que tomó. Estos son algunos de los mejores memes:

Como suele suceder, algunos usuarios recordaron un viejo capítulo de Los Simpson: