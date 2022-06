Quién es Ricardo Gelpi, el nuevo rector de la UBA

El doctor Ricardo Gelpi fue elegido como nuevo rector de la Universidad de Buenos Aires. Gelpi, en conjunto con las autoridades elegidas, asumirá desde el 1 de agosto hasta el 2026. El candidato del oficialismo no tuvo un adversario opositor y ganó la elección con 174 votos positivos, 53 abstenciones y un voto negativo.

La sesión de la asamblea universitaria fue presidida por el actual rector Alberto Barbieri, que dejará su cargo tras ocho años. Transcurrió en el Teatro de la Ribera y participaron 234 asambleístas, entre los miembros del Consejo Superior, consejeros directivos de las facultades e integrantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes.

Luego de ser elegido como el nuevo rector, Gelpi declaró: "Hay que procurar un flujo continuo y permanente de información fiable. Se ha trabajado mucho, y bien, sobre este tema, pero necesitamos contar con estadísticas confiables. Si no tenemos números confiables no podemos hacer diagnósticos certeros para mejorar ningún aspecto de la UBA".

Luego se refirió a la alta tasa de deserción que se da en los primeros años y la duración de las carreras de grado, que en algunas facultades es muy extensa:" “No son problemas sencillos de resolver, pero deben ser puestos en agenda -observó-. Sin dudas, el sistema de concursos es una de las fortalezas de la UBA, pero la lentitud, especialmente, en algunas facultades, afecta esta condición".

Quién es el nuevo rector de la UBA

Ricardo Gelpi nació en La Plata y se recibió en la UNLP. El nuevo rector ocupa el puesto de decano de la Facultad de Ciencias Médicas desde 2018. También es profesor titular y director del Departamento de Patología y del Instituto de Fisiopatología Cardiovascular. Así mismo dirige la Maestría en Patología Básica y Aplicada. Es investigador principal del CONICET, así como presidente del Foro de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas (FAFEMP).

Gelpi publicó durante su carrera 130 papers, tanto en revistas nacionales e internacionales con referato y dirigió 22 tesis doctorales. En los últimos años también ganó algunas distinciones, por ejemplo, este año obtuvo el Premio "Andras Varro Award for Excellence in Cardiovascular Sciences", otorgado por la International Academy of Cardiovascular Science (IACS) en Canadá.

En 2016 también recibió el premio “Dr. Bernardo Houssay”, del Consejo de Investigación Básica de la Sociedad Argentina de Cardiología, al mejor trabajo de investigación básica.