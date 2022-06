C. Tangana, un artista para trazar puentes

¡Qué lindo es ese momento en donde empezás a descubrir a un artista y querés saber más de él! Y de repente pum, te empieza a gustar en serio y querés escucharlo y empezar a recomendarlo. Es el espíritu de esta columna y en este caso el artista es bien reciente, ya que aún sigo en el camino de deslumbre y de conocerlo cada día un poco más. Ese artista es C. Tangana y en este caso voy a hablar de su última obra, maestra para mi y varios más, llamada "El Madrileño".

Ni siquiera tuve tiempo de escuchar sus discos anteriores que supuestamente son más raperos y urbanos, o de escuchar temas de cuando firmaba como Crema (De ahí se quedó con la C de su actual nombre), o de escuchar el disco que coescribió con su ex Rosalía y que ganó un montón de premios ("El Mal querer" del año 2018, anotado en mis pendientes). Sí, sé que tiene treinta años, que estudió filosofía y laburó de todo hasta que un día, a punto de terminar la carrera, le pintó empezar a escribir y hacer canciones y ahí se transformó primero en un trapero llamado Crema, luego formó Agozarein y luego se convirtió en C. Tangana, un personaje ficticio o real dedicado a rapear acerca de todo lo que pasaba (su nombre real es Antón Álvarez). Otro dato que no sé si suma pero a mi encanta es que su viejo escuchaba mucha música y era fan de Bob Dylan, Wilco y Tom Waits, tres que me encantan.

Antón Álvarez, conocido como C.Tangana, o ahora El Madrileño.

Como te contaba, estoy aún en el medio del deleite de "El Madrileño" que lanzó a comienzos del 2021 y lo fui descubriendo de a partes, como esos diferentes pedazos de rompecabezas que no tienen tanta relación entre ellos, pero al final todo encaja. Como cuando armábamos durante días y semanas, esos puzzles de mil piezas y uno decía ¿cómo voy a unir todo? Porque este disco es así, al menos en mi experiencia.

A las piezas más importantes las llamaré puentes, porque en el fondo son puentes que se unen desde diferentes temáticas. Como el mejor de los ingenieros, este español de treinta años logró construir los siguientes puentes:

Puente de compositores

Yo lo descubrí por Andrés Calamaro. Como gran fan del Salmón sigo todo lo que sube en plataformas, tanto propio como cada participación. Cuando vi que estaba de invitado en una canción llamada "Hong Kong" le di play y escuché un tema bien calamaresco, tanto en sonido como en la letra (donde hay un pequeño homenaje a "Mil Horas" con la frase "tengo un cohete en el pantalón"), y así me encontré con este disco. Lo primero que me llamó la atención fue la cantidad de artistas que figuraban. Leí que estaban Jorge Drexler, La Húngara (un clásico del flamenco), los Gipsy Kings (wow dije, qué lindo), Toquinho (¿el de la bossa nova? Si si), José Feliciano (una eminencia de la guitarra española), Eliades Ochoa (Uno de los cubanos hermosos de la legendaria banda Buena Vista Social Club), Kiko Veneno (Un David Lebón español por citar un ejemplo) y otros nombres que no conocía y que estoy descubriendo mientras escribo (son como diecisiete invitados). Lo que me voló la cabeza de entrada fue cómo logró unir a un rejunte tan grande de compositores tan diferentes en ritmos y épocas que me dan el pie al próximo puente. Pero antes te voy recomendar que te mires estos dos videoclips que forman parte de una historia donde participan Drexler y Andrelo. El angelito bueno y el angelito malo, el intelectual y el rockero en un encuentro muy bueno. Acá van porque realmente valen la pena:

Puente de generaciones

A la semana de escuchar el de Calamaro empecé a escuchar de a poco el disco. Un día en el auto, el lugar donde todo sucede musicalmente con mis hijos, sonaba el tema que da comienzo al disco: "Demasiadas mujeres", una locura con una intro de tambores y una sinfonía para luego arrancar él solo (acá no hay invitados) una especie de trapeo pop con su voz suave que lo caracteriza, hablando de sus diferentes relaciones con mujeres y luego llega a un estribillo bien bolichero. De repente escucho que mis hijos la estaban cantando. Me enteré que la ponían en los preboliches de Iván que tiene quince, y Blas el de nueve y fanático del trap, se sabía toda la letra. Ahí empecé a querer más esta obra: les puse la de Calamaro y obviamente la sabían, al igual que la mayoría de los temas (son catorce) y ahí me di cuenta el tremendo puente que trazó este loco para unir a todas las generaciones, ya que el disco es para todas las edades. Si tenías un motivo para matchear con tus hijos en la música, quiero contarte que además del gran Wos, este es un perfecto momento. Dale play y dejate llevar por el siguiente puente.

"Demasiadas Mujeres", ¿inspirado en su ex Rosalía?

Puente de estilos

"Mi estilo es todos los estilos", declara Tangana. Y así lo demuestra en este sonido inclasificable pero no incoherente (volvemos a la metáfora del rompecabezas). En "El Madrileño" hay trap, rumba, balada, flamenco, bossa nova, bolero, bachata, rock, tango, bulería, pop, hip hop y guajira, entre otros. Los conecta quizás un halo de fondo de un sonido urbano actual de lo que escuchan hoy los más jóvenes. Es el reencuentro del sonido clásico con el actual. Me imagino a un español de mi edad escuchando el disco y llenándose de nostalgia, porque hay mucha historia de la música española.

El disco es tan grande en ambición y resultados (ganó todos los premios que te imagines), que el mismo Tangana se encuentra en un estado de plena incertidumbre acerca de su futuro musical. En entrevistas que fui leyendo y viendo no tiene idea cómo presentarlo, ni cómo avanzar en su próximo proyecto ya que no le gusta repetirse musicalmente, al punto que declara que podría ser su último disco. El tiempo lo dirá, pero qué difícil debe ser dejar la vara tan alta en un disco que no para de crecer tanto en fanáticos como en reconocimientos.

Tapa de "El Madrileño".

Puente de reencuentros

Es clave contarte que este disco fue gestado en la pandemia. Al comienzo iba a ser un disco similar al anterior pero dicho por el mismo artista: "Si no llegaba a ser por la pandemia, 'El madrileño' hubiera empezado a hacerlo a finales de 2021. Tenía un disco grabado de música urbana, muchísimo rap, la superación del trap. Empezó la pandemia y me empecé a rallar, me pareció que no estaba a la altura de los tiempos. Este sí lo está".

El disco es un reencuentro de músicos, de estilos, de historias, de generaciones. Por eso es bien popular, es de todos. Una buena manera de demostrarlo fue cuando lo invitaron a tocar en el Tiny Desk (un canal de YouTube que te recomiendo donde toca todo el mundo, siempre en las oficinas de una radio muy cool llena de libros, siempre al lado del escritorio del conductor, de ahí el nombre). En este caso el amigo Tangana pidió hacerlo en otro lugar, en un caserón de Madrid rodeado de familiares, amigos y artistas, en un concepto de sobremesa, como final de la pandemia. El concierto es un gran reencuentro de gente unida por esa pasión de volver a cantar y batir palmas al son de las canciones. Esta para mi es la puerta que te recomiendo para que entiendas todo este artículo. Son quince minutos que te dan felicidad, basta mirar las caras de los que participan. Al día de hoy ya tiene más de 32 millones de vistas, bien merecidas. Hasta leyendo los comentarios de la gente uno se emociona y se pone alegre. Sentís que no estás solo disfrutándolo. Rescato este comentario que resume muy bien lo que es el concierto: "¿Quién me iba a decir a mí que a mis sesenta y siete años me iba a rendir a los pies de un ex? rapero. Demasiadas mujeres me han emocionado. Y la puesta en escena? Esa luz lateral digna de un cuadro de Caravaggio o Ribera es arte. Orgulloso de mi gente. Qué nivelazo!!!"

Caras de felicidad en la gran sobremesa del Tiny Desk.

Por eso en vez de playlist esta vez te dejo este mini concierto y hacé como yo, que lo veo mínimamente una vez por semana porque realmente me hace bien, sobre todo un lunes a la mañana cuando prendo la computadora para empezar a trabajar.

Después de ese video andate directo al disco y unite a mi y a los miles que seguimos descubriéndolo y disfrutándolo. Y si es con tus padres, abuelos, tus hijxs, o amigxs. mejor aún. Hay lugar para todos en "El Madrileño". ¡A ver esas palmas!

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".