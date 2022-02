Wos, un artista para unir generaciones

Wos, incluso antes de Paulo Londra, fue lo primero que pusieron mis hijos en el auto. El tema se llamaba Púrpura y sonaba una y otra vez. Sin dudas, nuevo para mi, era el comienzo del trap. No sabía si me gustaba pero a la cuarta escucha, un toque se me había pegado. Era el año 2019.

A la sexta escucha, Wos me gustó, me hizo acordar a los Illya Kuryaki. A la décima escucha, presté atención a la letra y me parecía un genio escribiendo, un poeta de verdad. Me enteré que venía del mundo de las rimas callejeras. Púrpura tiene frases como: "Fui viajando a lo profundo de mi ser, y cuando quise darme cuenta ya no estaba haciendo pie. Creo que floté o fue tanta la presión me parece que exploté".

Luego busqué el video en YouTube para ver cómo era y ya tenía 20 millones de views. Una locura.

Después empezaron a caer más artistas, uno por día como los Gremlins, dando comienzo a la explosión del trap, sobre todo en los más chicos. Mis hijos me empezaron a hacer sonar a nombres que no tenía ni idea como Duki, Khea, Nicky Nicole, Ysy A, Trueno y otros, que al día de hoy ni me acuerdo.

El único que pude aportar yo porque me gusta su estilo es Ca7riel y a ninguno les gusta, seguramente para hacerme la contra, y está bien.

Mi hijo mayor que tiene quince años y al que pude inculcarle mucho rock, lo llevé a muchos recitales y hoy escucha de todo. Desde No te Va a Gustar hasta Las Pelotas, pasando por Reggaetón, Beatles o Calamaro. Y obviamente mucho trap.

Ahora el de nueve años, desde los siete escuchó Púrpura, se negó al rock y hoy, salvo un par de temas, escucha solo por amor al que escribe, hace sus propias playlists y tiene más data de trap que Wikipedia. Me encanta que sea así. Wos y Trueno

Pienso que en los años 50 o años 60 debe haber pasado algo similar con el tango y la aparición del rock. Me imagino a los tangueros de alma de esa época diciéndole a sus hijos: "Sacame esto pibe". La cantidad de peleas durante años de fanáticos de Gardel revoleando discos de Charly, Almendra o Manal. Lo mismo nos pasó a nosotros al principio con la llegada del trap. "¿Qué es esto? Escuchá Divididos hijo, son todas iguales estas canciones. Qué ladris, esto va a durar unos meses, es una moda".

¡Cómo la pifiamos amigos y amigas! No solo duró sino que, de a poco, nos empieza a gustar y han salido artistas realmente muy buenos. Están escribiendo la nueva página de nuestra historia del rock, aunque a muchos les cueste asumirlo. Y si lo negamos está bien, no pasa nada, nos va a costar asumirlo pero el futuro ya está escrito.

De hecho, cuando le dijimos que escuchen a Divididos hoy pueden escuchar el temazo del último disco de Wos, una canción llamada "Culpa", donde Mollo aparece espiritualmente en el máximo esplendor de la canción en un sonido que mezcla rap con chacarera. Un temazo con frases tremendas como

Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer,

cargo una piedra conmigo

pesa mil kilos de viejas creencias

¡Mierda, no quiero que gane su inercia!

Wosito ya había estado invitado por Divididos en plena cuarentena para hacer una versión de "Sábado" de versiones en casa con DJ SUKER, que podés buscarlo en YouTube. Wos y Ricardo Mollo

Si sos padre o madre y querés entrar en ese mundo y no solo acompañarlos a futuros recitales, sino disfrutar con su música, Paulo Londra o Wos sin dudas son las dos llaves de acceso. Paulo es más fácil, tiene hits para todas las edades. Por eso quiero elegir a Wos, porque tiene más conexión con el rock. Declarado fanático de los Redondos, Valentín Oliva. Wosito para los amigos, se ganó un lugar en los rockeros.La primera aparición que yo vi fue con Andrés Ciro haciendo esta tremenda versión piojosa de ¨Pistolas¨, fue en el 2019 y si no la viste te dejo ya mismo el video.

Wos tiene veinticuatro años y desde los trece que escribe de lo que le pasa, de lo que ve alrededor, de lo que le duele, de crecer, de sus demonios y miedos, de lo que le molesta, de sus amigos y de la vida en general. No puede parar de escribir y rimar. Dicen que es un pibe muy tranquilo pero su manija pasa por su música y sus rimas.

Su freestyle debe haber arrancado inconscientemente a sus tres años en plena crisis del 2001 cuando iba a las marchas y manifestaciones en los hombros de su viejo. Diez años después ya estaba rapeando como loco. Primero en las plazas, luego en las batallas de gallos, y hasta en la tele en programas como Paka Paka, llegando a su cima primero ganando a los quince años la competencia urbana del Quinto Escalón, y luego ganando la final internacional de freestyle contra Aczino en México.

Yo lo sigo descubriendo y quiero hacerlo mientras escribo esta nota. Lo conocí como te contaba con ¨Púrpura¨, y luego fui de a poco con esos temas más tranquilo como ¨Terraza¨, ¨Melón Vino¨ o ¨Mirá Mamá¨, obviamente el hit ¨Canguro¨ que pateó todos los récords.

Y ahora estoy con su último disco que tiene temazos como ¨Cambiando la piel¨ con Nicky Nicole, el hitazo ¨Niño Gordo Flaco¨ con Ca7riel o la mencionada ¨Culpa¨ con Mollo. Leyenda

Cosa no menor son sus videos, se nota que es actor. Wos ya hizo más de tres películas, confieso que aún no las vi: se llaman Mi mejor amigo, Las Vegas y Pasado de Copas.

Por último me encanta que no se encasilla dentro del género trap, él mismo dice: "Yo no quiero hacer solo trap. Están todos haciendo eso, y yo tengo la oportunidad de ocupar un lugar que no está ocupando nadie: el lugar del rap". Esto lo dijo cuando arrancó, hoy podría decir que también podría agregar un poco de rock y hasta participando con otros artistas como Lisandro Aristimuño.

Como el nombre de uno de sus temas, Wos muda su piel constantemente y no para de evolucionar.

En un comentario de uno de sus videos leo a alguien de mi edad que resume muy bien lo que trato de explicarte.

"Pibe, con este tema dejaste 'recalculando' a este vejete que viene del palo del Rock. Llegué acá por Mollo y me voy con la boca abierta..."

Gracias hijo por hacerme escuchar Púrpura. Y gracias Wos por ser uno de los responsables de lograr esta unión hermosa entre dos generaciones.

Te dejo una playlist de fácil acceso para escuchar con tus hijos, sobrinos o ahijados y a ver si lo llevás al próximo recital con las mismas ganas que los llevarías a uno de Foo Fighters.

Dale Play y cambiá tu piel.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"