Qué deben hacer los inquilinos para mantener el subsidio de luz y gas

La semana pasada el Gobierno anunció que se segmentarán las tarifas de luz y gas, lo que significa que muchos de los usuarios dejarán de recibir el subsidio en la factura del servicio. Es por esto que pagarán más según su nivel de ingresos.

Ante este anuncio surgieron muchas dudas de un sector muy importante, ya que miles de inquilinos de todo el país se preguntan si pierden sus subsidios o todo se mantiene igual.

Este problema surgió porque la mayoría de los inquilinos no tiene las boletas a su nombre y quieren saber si el propietario al que le alquilan la vivienda se encuentra dentro de ese 10% de ingresos altos o en el “Nivel Alto".

Segmentación de tarifas: qué pasará con los inquilinos

Ante la inquietud de muchos inquilinos que tienen ingresos menores a los $350.000 mensuales, la respuesta principal es que tendrán el beneficio, sin importar la situación económica del propietario del inmueble.

Primero, cabe destacar que la medida de segmentar las tarifas aplica a los propietarios.

Es por esto que el Gobierno creó un registro donde se buscará responder a este tipo de casos. Para formar parte de este registro, se deberá completar un formulario, el cual estará disponible a partir de la semana próxima. Este registro será para quienes utilizan los servicios de luz y gas de una propiedad, pero no son los titulares del medidor registrado en la empresa distribuidora de luz o de gas.

Esta medida no registra la cantidad de inmuebles que tiene el propietario al que le alquilan. Desde la Secretaría de Energía adelantaron que no se exigirá a ningún usuario residencial que muestre el contrato de alquiler, pero si deberá demostrar una declaración jurada donde afirme que la vivienda que habita no es suya.

Es importante resaltar que, ante cualquier inconsistencia en esa declaración al ser cotejada con otros registros, se puede provocar la quita de subsidios.

Mientras tanto, el sistema será el mismo para aquellos que sean titulares de una propiedad. Esto significa que cada hogar deberá inscribirse en una categoría que se llama “Usuario o Usuaria residencial del servicio”. Allí se deberá notificar si alquila o no, o si el servicio de la vivienda que habita está a su nombre, o de otra persona. De esta manera, el sistema tendrá un nuevo empadronamiento con datos actualizados.

Por último, es importante destacar que en caso de que el inquilino se mude, y sus ingresos se mantengan debajo del umbral estimado, se llevará el descuento a su nueva vivienda.