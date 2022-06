Cómo será la actualización de ingresos para no perder el subsidio de luz y gas

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, contó que cada 6 meses será la actualización de ingresos para continuar recibiendo los subsidios de gas y luz. Además, dijo que el registro para continuar recibiendo el beneficio estará disponible esta semana, porque aún lo están desarrollando.

Como se ha detallado ya, el Gobierno nacional estableció el régimen de segmentación de tarifas para los usuarios de los servicios públicos de electricidad y de gas. Se estima que el 10% de la población con mayor capacidad de pago empezará a abonar la tarifa plena.

Quedarán dentro de los subsidios aquellos ingresos familiares que no superen los 333.500 pesos de ingresos mensuales netos, es decir que en total todos los que viven en el hogar no deben llegar a ese monto. También hay otras condiciones como no tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles o una embarcación o aeronave.

Burgueño se detuvo en el ingreso mensual, que es lo que abarcará a mayor población, y explicó cómo se van a actualizar los 333.500 mil pesos de ingreso neto familiar. "La actualización no es mensual, sino semestral, por lo cual de junio a noviembre suponemos se mantiene aquel monto".

"Como la actualización será cada 6 meses, vamos a esperar que se reglamente, pero descartamos que si se empieza a aplicar desde el 1 de junio hay que contabilizar que la próxima actualización será en diciembre", siguió detallando. De todos modos, hizo hincapié en que "eso no corre para los que se tienen que anotar para que les mantengan el subsidio, esas personas se tienen que registrar según los parámetros de hoy".

"Si tenés un ingreso superior los 333.500 pesos, no tenés que hacer nada, solo vas a quedar sin los subsidios. Sino, para que te mantengan el subsidio te tenés que anotar y completar un formulario que vamos a conocer esta semana. Aún no está disponible", siguió aclarando el economista.

Luego, Burgueño opinó que "está bien eliminar subsidios, pero acá no engañan a nadie esto lo hacen para cumplir con las metas del FMI y esto está firmado. La pregunta es si un hogar que recibe 333.500 pesos mensuales, es decir 1500 dólares apróximadamente, es rico".

De todos modos, aclaró a su entender "a un hogar que tiene 333.500 pesos de ingresos mensuales se le pueden quitar los subsidios, lo que está mal es calificarlo de rico. Eso es lo que hay que llamar 'populismo', cuando se podría hacer algo más técnico".

De todos modos, "esto es muy precario, es un 'por ahora', la próxima etapa debe ser una ley que apruebe el Congreso y que dure a largo plazo, porque sino el año que viene nuevamente vamos a discutir las tarifas. Si no hay una judicialización antes. Pero el Gobierno se niega a discutir esto seriamente y nuevamente no está a la altura. Si este es un primer paso, demoslo, pero preparémonos para algo más serio", concluyó.