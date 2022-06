Protestas en la Universidad de La Plata por el altísimo número de desaprobados en Medicina

Decenas de estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata protestan fuera de la institución y demandan mayor cantidad de horas en las clases. El 80% de los alumnos de Anatomía de primer año, una de las materias base de la carrera, fueron aplazados en la materia y no es la única. Además, alumnos de cuarto año plantearon que "siguen los bochazos" inclusive en los recuperatorios.

"El examen no fue difícil, fue sencillo, accesible", dijo a TN Martina, la presidente del centro de estudiantes de la carrera de Medicina. La estudiante argumentó que entre que los teóricos siguen siendo virtuales y los prácticos disminuyeron la cantidad horaria, es difícil que en una instancia tan breve puedan aprender y estudiar los alumnos de primer año que son quienes necesitan una mayor contención.

Sostuvo también que hay varios factores que influyen en el aprendizaje, principalmente que la instancia práctica haya disminuido tanto su tiempo a comparación de otros años; y el otro que para los alumnos de los primeros años -que vienen de cursar los últimos dos años de colegio de manera virtual- es difícil volver a la presencialidad y que sea exclusivamente para rendir. Las materias que tuvieron los mayores "bochazos" fueron Anatomía e Infectología.

El doctor Ángel Narduzzi, titular de la Cátedra de Anatomía C, comentó al medio El Día, que antes rondaban el 60% de los aprobados y en la actualidad ese número disminuyó al 20%. "No era para nada complejo, no es que aumentamos la dificultad de las preguntas y por eso desaprobaron. Para nada, eran preguntas muy simples, al punto que prácticamente no hay queja de los alumnos", explicó el médico y profesor al respecto del examen.

Los estudiantes hicieron hincapié en que haya un aumento de horas cátedras que en la actualidad es de 90 minutos cada 15 días y ese punto será planteado el día viernes en una reunión entre la facultad y el centro. “Vemos con preocupación estos resultados ya que nos anticipan algo que desde nuestra agrupación hemos alertado desde fin del año pasado y es que sin presencialidad plena los estudiantes nos vemos golpeados por un proyecto de mala formación y de restricciones, llevándonos a encontrarnos con bochazos probablemente también en otras materias donde se cursa exclusivamente de manera virtual”, dijeron desde la agrupación a Radio La Plata1.