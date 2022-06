El conmovedor mensaje de Esteban Bullrich en el día de lucha contra la ELA

Desde que hizo público su diagnóstico, Esteban Bullrich se convirtió en un referente de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Lejos de cambiar su postura de amor a la vida, esta se intensificó aun más: "No me define mi enfermedad sino mi actitud frente a ella", repite una y otra vez el ex ministro de Educación.

Por la enfermedad, dejó su banca en el Senado y la política en sentido estricto. Pero no pudo con su genio de buscar el bien común y creó una fundación para promover investigaciones que puedan mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad.

Sin discursos se convirtió en un ejemplo para muchos. Cada vez que habla deja huella. Hace días, su pedido para que Anmat agilizara el trámite de aprobación de una droga que Canadá ya utiliza para pacientes con ELA. "Hoy es un día muy especial para mí y para los más de 3 mil pacientes que padecemos ELA en nuestro país", dijo esta mañana con motivo del día de lucha contra la ELA.

"Esta fecha significa la posibilidad de alzar nuestra voz para pedir cuanto antes una cura a esta enfermedad y poder visibilizar las problemáticas que tenemos como pacientes", expresó Bullrich y añadió: "Somos muchos, a lo largo de todo el país, los que pedimos dejar de lado las burocracias y promover las investigaciones que permitan mejorar nuestra calidad de vida. Porque en enfermedades como estas no tenemos tiempo que perder".

Bullrich acompañó su mensaje con un video en el que personas con ELA hablan de la enfermedad. "Podemos vivir más de lo que dicen las estadísticas", comienza diciendo Patricio, diagnosticado hace 3 años. Luego se suceden mensajes pidiendo menos burocracia. Todos ellos en sintonía con el pedido de Esteban Bullrich a Anmat.

"Aunemos esfuerzos y concienticemos sobre la importancia de dar a conocer esta enfermedad. Ayudanos vos también compartiendo este mensaje. La ELA tiene cura, solo debemos encontrarla", concluyó Esteban Bullrich.