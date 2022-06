Los ingeniosos rebusques de los trabajadores ante la falta de gasoil

La falta de gasoil en Mendoza y otras provincias argentinas preocupa a muchos usuarios particulares y a la industria. Desde hace más de dos meses hay desabastecimiento y la problemática se ha profundizado con el correr de los días.

El desabastecimiento de combustible afecta al trabajo de muchas personas, que se ven en la obligación de invertir más tiempo de lo habitual en la búsqueda de estaciones de servicio que carguen gasoil y, en algunos casos, hasta han tenido que frenar su actividad por el faltante. Ante la imposibilidad de cargar, los usuarios comienzan a buscar estrategias que les permitan continuar trabajando.

Desde hace semanas hay desabastecimiento de gasoil en gran parte del país.

“Tuvimos que ir a San Juan a auxiliar un camión y no teníamos gasoil, no quedó otra que sacar combustible de otro camión. Ahora hemos salido a buscar para el auto y para reponerle al camión que sacamos ayer”, comparten desde un taller mecánico y añaden: “Hay faltante de repuestos y hay que dar mil vueltas de un lado a otro para conseguirlo, eso también lleva a que se gaste más gasoil”, afirman.

La industria vitivinícola también ha notado las consecuencias del desabastecimiento que se vive hace semanas, en especial los pequeños productores. "La falta de gasoil afecta en toda la cadena de producción y comercialización, tanto en la finca como en la movilidad del personal, es un tema grave", comparte Mauricio Boulliade, productor vitivinícola y agrega: "También a nuestros proveedores que no pueden trasladar los insumos que precisamos".

Para evitar quedarse sin combustible Boulliade recurre a una estrategia que usan muchos productores, "esto es algo que se potencia a medida que crece el miedo de que vaya a faltar, uno se stockea de más y evita llegar al mínimo".

Un grupo de pequeñas productoras de uva viajó desde Mendoza hacia Santa Fe a una exposición de agroindustria y se vieron gravemente afectadas para llegar hasta el lugar en su vehículo. "Nos costó bastante llegar, no había en ninguna estación de la ruta, no sabíamos qué hacer. La vuelta también será complicada seguro", cuenta una de las productoras.

"En la finca hemos tenido que parar las actividades y buscar un contacto en una estación de servicio que avise que llegó el combustible. Cuando está disponible sacamos un cupo, luego va otro a buscar otro cupo, luego otro más y así logramos juntar lo que más podamos para poder seguir trabajando la mayor cantidad de días", confiesa Natalia Martín, una productora del Valle de Uco.

El trabajo de Roberto Hernández tuvo que frenarse esta semana porque no consigue gasoil en ninguna estación. Él hace fletes y no tuvo otra alternativa. "Tengo una clientela muy grande, pero lamentablemente he tenido que rechazar muchos viajes porque no puedo cargarle gasoil a mi camioneta", cuenta a MDZ.

Hernández, como otros trabajadores, también ha tenido que rebuscárselas. "Tengo otro vehículo con gasoil, pero ese no lo muevo para poder usarlo ante cualquier emergencia", cuenta el hombre.

Las entidades y asociaciones se suman a los reclamos para visibilizar la problemática. Desde Aprocam, Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza que nuclea a 350 empresas, expresaron su preocupación por la situación que comenzó hace más de 2 meses y se agrava día a día.

“YPF es el Estado y tiene la mayor parte de la provisión de gasoil, pero los privados como Shell y Axion están en la misma situación, todos siguen al Estado. La única forma de solucionar el problema hoy es importar combustible, no hay otra”, sostiene Carlos Messina, tesorero de APROCAM y vocero de la Asociación, indicando así que, desde su punto de vista, la única solución está a manos del Estado Nacional.

Según Messina, las empresas no están paradas por falta de combustible, pero sí admitió que hay largas filas en las estaciones de servicio de todo el territorio mendocino. “El camión va cargando lo que puede en cada estación que tiene cupo, y eso es pérdida de tiempo y eficiencia para las empresas”, explicó.