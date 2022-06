Estas son las estaciones de Mendoza donde se puede cargar gasoil

La falta de gasoil en Mendoza, y otras provincias argentinas, preocupa a muchos usuarios y a la industria. Desde hace más de dos meses hay desabastecimiento y esta semana la problemática se ha profundizado, Mendoza se encuentra en alerta naranja.

Las redes sociales hacen eco de esta situación, en Twitter la cuenta "Controles Mendoza Bot" publicó la noche del martes 32 de mayo un hilo colaborativo en el cual los usuarios comparten cuáles son las estaciones de Servicio de la provincia que cuentan con gasoil y cuáles son aquellas que tienen largas filas de espera para cargar.

Hilo colaborativo de estaciones de servicio con diesel en Mendoza

Recorrida por Mendoza

MDZ realizó una recorrida por estaciones de servicio del centro de Mendoza y zonas aledañas para conocer cuál es la situación actual. En la mayoría el faltante de gasoil es un factor común, algunas están sin este combustible desde hace más de 24 horas, en otras anticipan que están cargando los últimos litros disponibles.

La estación Axion de calle Perú y Gutiérrez, por ejemplo, cargan solo 30 litros por auto; la YPF de Juan B Justo y Boulogne Sur Mer, por su parte, desde el martes a la noche se encuentra sin gasoil; los trabajadores de la estación de servicio Shell de calle Mitre y Barcala, adelantaron que en las próximas horas agotarán el gasoil que les queda.

Algunas estaciones están cargando los últimos litros que tienen en stock. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

"Desde Shell hace más de un mes, todo mayo, dan cupo de carga. Ahora ya ni siquiera dan cupo, en este momento no tenemos", afirman desde la administración de una de las estaciones Shell. "Recién ayer que empezó el mes pudimos pedir gasoil a La Plata, creemos que llegará mañana", contaron.

Largas filas y mucha espera

Mientras se repite la misma postal en las pocas estaciones que sí tienen el combustible tan codiciado estos días, larguísimas filas de autos y camiones que intentan tener suerte y poder cargar diesel.

Las filas en muchas estaciones supera los diez autos. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

"Hice 40 minutos de fila y cuando me tocaba me avisaron que no quedaba más", cuenta una mujer que esperaba poder cargar gasoil en la Shell que se encuentra frente al supermercado Carrefour de la lateral del Acceso Este.

"La YPF de puente Olive tiene 15 autos en la cola, Red Mercosur de Acceso Sur y Ruta 7 con gasoil y sin espera", compartía un usuario de Twitter en el hilo.