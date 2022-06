La encuesta que revela los gustos turísticos de los argentinos

El sector turístico está volviendo a la normalidad tras el duro período que implicó el estallido de la pandemia. Este fin de semana largo registra altos niveles de ocupación y preanuncia la llegada de las vacaciones de invierno con buena demanda.

Pero la reactivación no es completa ya que la crisis sanitaria tuvo consecuencias negativas en el bolsillo de los argentinos que se sumaron a los problemas que arrastra en país en materia económica.

Una encuesta realizada por el estudio Singerman & Makón evaluó la tendencia del consumo en materia turística que hay en el país. Desde las posibilidades de viajar, la forma de hacerlo hasta los destinos elegidos-

El 51,8% de los consultados vio disminuir su poder adquisitivo respecto al nivel previo a la pandemia. El 35,5% mantiene sus ingresos y sólo el 6,4% declara que han aumentado, mientras que la misma cantidad no posee ingresos económicos actualmente, señala la 5° edición del estudio de Consumo y Turismo de la consultora.

En el caso de la capacidad de ahorro, disminuyó en el 62,7% de los casos de estudio. Un 22,7% lo mantuvo igual y un 14,5% los aumentó.

Un dato preocupante es que el 56,4% de las personas encuestadas no planea realizar viajes a raíz de no contar con la capacidad de ahorro suficiente para hacerlo. En tanto, un 25,5% dispone de capacidad de ahorro y realizará un viaje dentro de Argentina próximamente. Un 11,8% cuenta con capacidad de ahorro y viajaría al exterior. al mismo tiempo que un 6,4% posee capacidad de ahorro pero no viajaría.

Entre las prioridades de consumo el rubro Viajes y turismo se ubica en 3° posición por parte de los argentinos, por detrás de Cultura y Entretenimiento (1°) y Automóviles y transporte (2°).

El 63,6% de los encuestados elegiría viajar a un destino dentro de Argentina, mientras que el 36,4% preferiría realizar un viaje al exterior. Al desagregar por distancia entre quienes se inclinaría por algún destino nacional, el 30% realizaría un viaje de larga distancia respecto a su lugar de residencia, el 15,5% un viaje de media distancia, el 10,9% un viaje de corta distancia y el 7,3% un viaje de cercanía (menos de 100 km.)

Los destinos turísticos más elegidos por los argentinos que planean viajar dentro del país está encabezado por un 14% de encuestados por la provincia de Salta. Le siguen Río Negro (11%) y Mendoza (10%).

En cuanto a los destinos turísticos fuera del país, Europa constituye el más elegido por los encuestados (51% de los casos), seguido por los países limítrofes (18% de los casos), Norteamérica y Centroamérica (11% de los encuestados en ambas oportunidades).

En este caso, el turismo de sol y playa representa el producto turístico más elegido, con el 22,4% de los casos. Naturaleza / Aventura se encuentra en segunda posición con el 18,4% de las respuestas y en tercer lugar, el Turismo Cultural, elegido en el 16,1% de las ocasiones.

El rubro Vacaciones-ocio representa ampliamente el motivo de viaje más elegido, con el 79,1% de las respuestas.

Entre las variables que influyen en la elección del destino de viaje, el costo de traslado representa la más determinante según los encuestados. Le siguen precios en destino y nivel de inseguridad.

El 36,4% de los encuestados se inclina por viajar en familia, mientras que el 28,2% lo hace por los viajes en pareja. En menor medida se referencian otras posibilidades como viajar entre amigos o los viajes en solitario.

Respecto a los medios de transporte más elegidos, el 61,8% de los encuestados viajaría en avión. El 25,5% lo haría en vehículo propio y, en menor medida, se menciona el colectivo y los demás medios de transporte.

El 51,8% de las personas encuestadas realizaría un viaje de más de 7 días. El 40,9% viajaría entre 3 y 7 días. Únicamente el 7,3% realizaría un viaje de menos de 3 días.