Por qué los fines de semana en la naturaleza mejoran la salud: cinco destinos ideales

En un mundo atravesado por notificaciones constantes, agendas cargadas y pantallas encendidas desde que amanece hasta que termina el día, desconectarse se volvió un desafío. Sin embargo, cada vez más estudios y especialistas en salud coinciden en algo clave: tomarse un respiro digital, especialmente los fines de semana , tiene beneficios directos en el bienestar físico y emocional.

El contacto con la naturaleza ayuda a reducir el estrés, mejora la calidad del sueño, favorece la concentración y fortalece el ánimo. Caminar entre árboles, escuchar el sonido del agua o simplemente observar un paisaje abierto permite que el cuerpo y la mente bajen revoluciones. No se trata de grandes viajes ni de planes complejos: a veces, solo hace falta cambiar de escenario y dejar el celular en silencio.

Argentina, con su diversidad geográfica, ofrece múltiples destinos ideales para desconectarse de la rutina y reconectar con lo esencial. Desde montañas y bosques hasta lagos y quebradas, estos cinco lugares invitan a frenar y respirar.

Ubicado sobre el río Uruguay, el Parque Nacional El Palmar es un entorno único de palmeras yatay, senderos suaves y cielos abiertos. Ideal para caminatas, avistaje de aves y mate al atardecer, es un destino accesible y perfecto para un fin de semana sin pantallas.

Pequeña, tranquila y rodeada de naturaleza, Villa Traful es sinónimo de descanso. A orillas del lago Traful y lejos del turismo masivo, el pueblo propone caminatas, miradores y atardeceres que se disfrutan sin apuro. Un lugar perfecto para desconectarse del ruido y volver a escuchar el propio ritmo.

Quebrada de Humahuaca (Jujuy)

Declarada Patrimonio de la Humanidad, la Quebrada de Humahuaca combina paisajes imponentes, pueblos con identidad y una energía que invita a la introspección. El tiempo parece transcurrir de otra manera entre cerros de colores, ferias artesanales y caminatas suaves que conectan con lo ancestral.

el bolsón El Bolsón es un pueblo situada en la provincia de Río Negro, en el norte de la Patagonia. Shutterstock

El Bolsón (Río Negro)

Rodeado de montañas y bosques, El Bolsón es un clásico para quienes buscan naturaleza y vida simple. Senderos, cascadas, ferias regionales y una fuerte impronta comunitaria hacen de este destino un refugio ideal para bajar el ritmo y alejarse de la hiperconectividad.

Esteros del Iberá (Corrientes)

Para quienes buscan una desconexión profunda, los Esteros del Iberá ofrecen una experiencia única. La inmensidad del humedal, el avistaje de fauna y la calma del entorno generan una sensación de pausa total. Aquí, la naturaleza marca el pulso y la tecnología pasa a un segundo plano.