La dieron por muerta en redes y respondió de forma muy original

Las redes sociales son el lugar ideal para la proliferación de fake news. Estas son noticias faltas que se difunden con alguna agenda detrás, o simplemente para causar revuelo.

Este es el caso de Claudia Piñeiro, reconocida escritora argentina, que acaba de contestar de una manera brillante a una cuenta en Twitter que dio la noticia de que había fallecido.

La noticia original era de la cuenta Pino J. Picchio quién, en un tuit que ya fue eliminado, anunciaba: "URGENTE. Fallece la escritora argentina Claudia Piñeiro. Sigue la nota oficial".

La falsa noticia que fue respondida automáticamente por la escritora

La escritora contestó de manera irónica y en los comentarios ya se está aplaudiendo su gran respuesta: "Acá desde el más allá y para que se queden tranquilos, no es como lo esperaba, pero teniendo en cuenta que soy atea y de todos modos me recibieron con los brazos abiertos, no me puedo quejar".

La genial respuesta de Claudia Piñeiro

Un usuario le escribe irónicamente: "Me alegra y me conmueve que aún estés entre los mortales".

Uno de los mejores comentarios entre las respuestas al tuit

Aníbal Núnez escribe: "No te lo puedo creer!! Y ahora?? Llamamos a un médium??".

Actualmente el tuit está eliminado

Otro comentario reza: "Me quedo tranquilo, ahora se que hay internet en el más allá".

Antecedentes recientes

Hace solo 10 días se publicaron las mismas noticias sobre Ricardo Montaner, que suele ser victima de este tipo de fake news: "La música de luto: murió Ricardo Montaner", "la verdad de la muerte de Ricardo Montaner", y "Adiós a un grande: se nos murió Ricardo Montaner", son algunos de los videos que giran en YouTube y que captan la atención de los más desprevenidos en esta plataforma virtual.

El cantante desmintió los rumores de su supuesto fallecimiento compartiendo un gif en su cuenta de Twitter, el cual acompañó con un mensaje en el que pide no darle importancia a ese tipo de publicaciones en redes sociales. "Andan diciendo noticias falsas de ´el papá de los pollitos´. No le paren bolas. Seguiré durmiendo en cucharita con mi bella esposa, después que termine la novela de las 9?, escribió el cantante.