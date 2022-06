Por qué algunas personas se levantan antes de que suene la alarma

A todos nos ha pasado de levantarnos justo antes de que suene la alarma que habíamos programado el día anterior. Ya sea que vayamos al trabajo, a estudiar, o a alguna cita importante, es normal que nuestro cuerpo decida quitarnos un par de minutos que tan temprano parecen sagrados.

Por mas que esto pueda parecer azaroso, hay una razón relacionada con el cuerpo humano que explica esto:

El cuerpo humano tiene un reloj interno o ritmo circadiano, responsable del ciclo, sueño-vigilia, que está relacionado estrechamente con el sueño, por lo que durante el día, funciona en un segundo plano. El ritmo circadiano es diferente según cada persona y por ello no todos sienten sueño a la misma hora.

Hay una proteína denominada PER que, durante el día, aumenta y disminuye en el cuerpo para regular la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura y la lucidez mental. Además, para contribuir a la hora de dormir, esta proteína disminuye reduciendo la frecuencia cardiaca, la presión y relaja la actividad mental, obligando a la persona a que vaya a descansar.

Levantarse antes de la alarma es bastante más común de lo que parece

También hace su aporta la melatonina, una hormona que, entre otras funciones regula el reloj biológico. La secreción de esta hormona depende de la luz por ello, cuando oscurece, el cuerpo recibe una señal del ritmo circadiano aumentando su cantidad en el organismo, para generar una sensación de cansancio para propiciar el sueño y disminuye a la hora de despertar.

El reloj biológico funciona de manera más eficiente si la persona tiene una rutina fija, acostándose siempre a la misma hora y respetando igual cantidad de horas de sueño cada día. De este modo el cerebro se anticipa al momento de despertar, una hora antes, elevando los niveles de PER y liberando hormonas como el cortisol, que preparan al cuerpo en su lucha contra el estrés diario.

El ritmo circadiano o reloj biológico hace del cuerpo una máquina perfecta, capaz de adaptarse a la hora en que se desea despertar. Por lo tanto, si una persona se acuesta siempre a la misma hora y la alarma del despertador suena cada día en el mismo horario, el cuerpo asimila esa rutina y la considera como otro proceso biológico del organismo.

El cuerpo se prepara para reemplazar el despertador de manera natural

Es por ello que la mayoría de las personas se despiertan minutos antes de que suene la alarma del despertador, que no es provocado por miedo a quedarse dormido sino, simplemente, al hecho de que el organismo aprendió a aumentar los niveles de la proteína PER a la hora en que la persona suele despertar cada día, hasta el punto de reemplazar al despertador.

Aproximadamente una hora antes de despertar aumenta la presión arterial y la temperatura y el cuerpo comienza a segregar cortisol, preparando al organismo para abandonar el sueño profundo progresivamente. El cuerpo humano es inteligente al punto de evitar que el sueño sea interrumpido abruptamente por una alarma y prepara de a poco las funciones vitales para despertar de forma natural unos minutos antes de lo deseado.

Respecto a las personas que no se despiertan antes de oír la alarma, en general es porque no duermen las horas suficientes o no tienen una rutina determinada de sueño.

Aunque se crea lo contrario, el cuerpo no es malo por hacer que alguien despierte antes de que suene el reloj, ni está robando unos minutos de descanso, simplemente sabe lo que hace y lo hace bien.