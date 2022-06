Cuánto cuesta el hotel en el que están los iraníes y venezolanos del avión sospechoso

El lunes pasado arribó una aeronave sospechosa, con matrícula venezolana YV3531 ­Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur ­al Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, cuyos pasajeros eran 5 iraníes y los 14 venezolanos procedente de Paraguay. Los viajeros no pueden salir aún del país y están alojados en un hotel de Canning, mientras la justicia argentina investiga.

Este lunes,13 de junio, Justicia le ordenó a la Dirección de Migraciones que retenga el pasaporte de los cinco iraníes que estaban en el avión que actualmente se encuentra retenido en Ezeiza. Es que de acuerdo a la información confidencial obtenida por las autoridades, algunos de los iraníes tendrían vínculos con la Fuerzas Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en operaciones de inteligencia militar.

Los 19 pasajeros optaron por permanecer juntos hasta que se solucione el tema del avión, que ya había sido sancionado por Estados Unidos por terrorismo. El Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur al llegar a Ezeiza fue recibido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) junto a la Aduana, la Policía Federal y la Dirección de Migraciones.

Los primeros días los tripulantes habrían estado alojados en el hotel Holiday Inn del Aeropuerto de Ezeiza y el viernes pasado se cambiaron al Hotel Plaza Central Canning, situado en Avenida Mariano Castex 1277, a 13,5 km del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

¿Cómo es el hotel y cuánto cuesta?

Hotel Plaza Central Canning es un hotel 4 estrellas, ubicado en un paseo comercial. Cuenta con 51 habitaciones, todas con heladera, horno microondas, cafetera expreso y minibar. Los huéspedes pueden disfrutar de la vista al parque del hotel, hacer ejercicios en el gimnasio o divertirse en el club nocturno que posee en la planta baja.

Según contó el dueño del hotel a Radio Mitre: “Los 5 iraníes y los 14 venezolanos llegaron el viernes, a las 14 horas, y los pasaportes los mandaron vía electrónica porque fueron retenidos por Migraciones".

El hotel es de 4 estrellas y se encuentra a minutos de Ezeiza

La noche sale entre USD 115 y USD 180

El hombre compartió que cuando se registraron ese día el personal del establecimiento no estaba al tanto de la situación. “Nos enteramos del conflicto con el avión dos días después. No nos preocupamos porque el tema estuvo muy bien manejado por las autoridades. No hemos tenido sobresaltos ni tampoco ellos se han portado de una manera diferente. Son gente tranquila”, detalló sobre la estadía.

La noche en una habitación doble en este sitio cuesta entre USD 115 y USD 180 y cuenta con servicio de desayuno. El dueño del establecimiento contó que uno de los venezolanos es quien se encarga todos los días de saldar los gastos derivados del alojamiento y que, hasta el momento, ninguna de las dos embajadas, Irán o Venezuela, se ha acercado hasta el hotel.