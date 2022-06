Arcoíris, una historia de abuso y encubrimiento que muestra el lado oscuro de la Justicia y la política

"¿Tu abuelo es bueno?". Arcoíris tira un juguete. “No, es malo”, dice y su cara expone todo su enojo. Del otro lado del vidrio espejado hay cuatro personas que ven lo que está pasando. El interrogatorio sesgado continúa y logran que esa escena explícita pase a un segundo plano para determinar que no hubo abuso. Así la justicia y la política riojana vienen logrando evitar que el abuelo de la menor, muy vinculado a la Justicia y al gobernador Ricardo Quintela, vaya preso por abuso e insisten en perseguir a la madre y a la prensa.

Arcoíris ya no sabe cómo decirle a la mamá que la abusan. Llora, se agarra de la puerta para no irse, pide que no la lleven de nuevo a ese infierno, quiere quedarse en su casa con su mamá. Cuarenta días atrás, Arcoíris expresó su deseo de no ir más a la casa del padre, el jugador de básquet Matías Vergara, por haber sido agredida nuevamente en el mismo hogar donde fue abusada, lo que fue constatado por la policía técnica judicial de esa provincia.

Por eso el 20 de abril, Delfina, la mamá de Arcoíris, declaró en la justicia que su hija “no quiere ir a la casa de su padre porque tiene miedo”. Delfina decidió no obligarla más a ir, escogió incumplir el régimen de visitas establecidas para que no se vincule con su contexto de abuso.

Cuatro años atrás, en 2018, la mamá de Arcoíris había hecho cuatro denuncias por abuso. “La Justicia no colabora, entorpece, conoce la verdad y la esconde, esa es la situación”, dijo Giselle Videla, abogada de la menor, a MDZ. Y añadió: “Arcoíris ahora es clara, se expresa y explica lo que pasa, no hay ambigüedades, hay un sistema que esconde una situación y un estado ausente". Tiene razón, este medio intentó sin éxito conocer la opinión de una decena de funcionarios vinculados a temas de género y ninguno contestó.

Quinientas personalidades lograron expresarse días atrás para evitar la revinculación forzada de Arcoíris, hubo protestas, marchas, pedidos de ayuda. El gobierno provincial persigue a la prensa que habla del tema y hace oídos sordos a las denuncias y reclamos.

Para peor, la Justicia no sólo no resuelve, sino que va por más. La jueza María Eugenia Torres, del juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores Nº 1 de La Rioja, allanó una semana atrás la casa de la periodista Manuela Calvo para secuestrar todos sus elementos de trabajo que “se encuentren relacionados o en los que se mencione de manera expresa al caso Arcoiris”.

La familia materna de Arcoíris y los movimientos de apoyo a la causa esperan ahora la posibilidad de lograr la tutela por parte de la madre.

En concreto, el abuelo acusado de abuso supo ser mano derecha de Karina Vergara, sobrina del gobernador Ricardo Quintela y actual miembro del Tribunal Supremo de La Rioja. Vergara está casada con Ernesto Harry Perez, también funcionario y armador de Quintela, actual secretario de Agricultura y señalado como uno de los hombres que movilizan las fuerzas de choque del gobernador hoy en día.

La crisis política propia de la provincia, por los niveles alarmantes de pobreza y el aumento sistemático de la planta de empleados públicos y planes sociales sin sistema productivo creciente, pone una vez más a la provincia en la lupa por falta de calidad institucional y clientelismo con cooptación, en este caso de la Justicia.

La interna entre La Rioja y Nación se descubre también en este caso de abuso, ya que desde la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se envió a la jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores una solicitud para que se suspendan todos intentos de búsqueda y use esta dependencia las medidas judiciales que se consideren correctas. Esto se da en el marco de una persecución para obligar la re vinculación de la menor con el padre. Para Gastón Luna, defensor General, la intervención de la Justicia nacional y la Oficina de Acceso a la Justicia "es casi una intervención al Poder Judicial riojano, un avasallamiento a las instituciones, al federalismo".