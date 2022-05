La jugada del gobernador de La Rioja que generó indignación en la UCR

Ricardo Quíntela, gobernador y máximo referente del peronismo de La Rioja, modificó el artículo 1° de la Ley N°6267, que ahora permitirá cobrar una “pensión adicional” una vez que concluya su mandato en el Ejecutivo, aunque “perciba un sueldo” por otras funciones públicas. Sobre esto, el senador nacional por el radicalismo riojano, Julio Martínez, expresó su indignación en MDZ Radio.

“Los políticos creen que tienen un cheque en blanco y poseen la total impunidad de hacer lo que quieran. Porque creen que pueden tirar de un hilo que nunca se podrá cortar. Esto es una barbaridad y lo hace digno de repudiar”, sostuvo el legislador.

Su fastidio se debe a que el pasado 21 de abril, la Legislatura provincial de La Rioja, con amplio apoyo peronista aprobó la modificación de la mencionada ley. Antes, la norma establecía una “pensión mensual no remunerativa y no sujeta a aportes, para los exgobernadores, exvicegobernadores y expresidentes del Tribunal Superior de Justicia”, pero que dicho beneficio estaba supeditado a la “ausencia de percepción de otros salarios”. “Es decir, estas personas no podían cobrar esa pensión si estaban en ejercicio de un cargo público.

Tras el cambio, "ahora los exfuncionarios pueden cobrar de forma simultánea esta pensión adicional y vitalicia y cualquier otro haber de carácter público”, describió Martínez.

Julio Martínez, senador nacional por la provincia de La Rioja

El entrevistado argumentó que la pensión de Ricardo Quíntela una vez que termine sus funciones como gobernador y reciba dicho beneficio, tiene la particularidad de que “no tiene un monto fijo, ya que es de carácter discrecional y administrada por el Ejecutivo. Hasta incluso podrá cobrar más de lo que gana siendo gobernador en ejercicio cuando se jubile”.

“Desconozco las causas del por qué van a cobrar este beneficio. Sin embargo, pienso que debe ser porque ninguno de los funcionarios que están actualmente en ejercicio de un cargo público, tanto legislativo como ejecutivo, no están cobrando este haber y llevaron a cabo esta modificación”, afirmó Martínez.

Más allá de lo ya realizado por el gobernador con esta ley, el debate puede ser llevado ante los máximos tribunales de La Rioja para ser litigado por futuros querellantes de la causa, que piensen que esta modificación es "despótica". Por ello el legislador aseguró que la Justicia riojana "está cooptada por el clientelismo político de Quíntela” y que "no servirá de mucho".

“Después de conocer la modificación a favor de Quíntela, el gobernador presionó a dos miembros del tribunal superior para que renuncien y colocó a dos juezas con la excusa de cumplir con la paridad de género", señaló Martínez, quien añadió: "Una de esas magistradas es su sobrina y la otra ha sido militante de su partido. También captó a todo el Consejo de la Magistratura provincial poniendo a su sobrina como presidenta y ,además, dejó afuera a la oposición del Tribunal de Cuentas".

"El gobernador tiene una impunidad total. Acá es todo vale y no hay proyectos para el crecimiento de La Rioja. Sus políticas están enfocadas en contratar a personas para que le sean clientes del oficialismo y voten por ellos en las elecciones. Estás personas dejaron de ser ciudadanos para convertirse en clientes”, sentenció el senador radical.